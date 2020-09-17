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Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:20
2020-09-17T21:45
александр лукашенко
польша
белоруссия
литва
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Ближе к сегодняшнему дню, чтобы вы поняли мое появление. Честно скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польшей</a>", - заявил Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь" в Минск-Арене.Лукашенко заявил, что госграница с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украиной </a>также будет усилена. "Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - добавил глава республики."Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны. Нами принято решение о том, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа, и второй этап, как я просил в Телеграмме озвучить, будет посвящен вам, нашим женщинам", - сказал Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Ну, наконец. Молодец, батька. По делу.
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Что Санек, доигрался с самостийными? А ведь говорили тябе. Не верил.
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польша
белоруссия
литва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
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александр лукашенко, польша, белоруссия, литва, украина, в мире

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

20:20 17.09.2020 (обновлено: 21:45 17.09.2020)
94172
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Ближе к сегодняшнему дню, чтобы вы поняли мое появление. Честно скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей", - заявил Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь" в Минск-Арене.
Лукашенко заявил, что госграница с Украиной также будет усилена. "Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - добавил глава республики.
"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны построить общую защиту союзного государства, и мы активизировали давно забытые военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны. Нами принято решение о том, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа, и второй этап, как я просил в Телеграмме озвучить, будет посвящен вам, нашим женщинам", - сказал Лукашенко.
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Популярные комментарии
Ну, наконец. Молодец, батька. По делу.
17 сентября, 20:24
Александр ИАлександр И
462822367
Что Санек, доигрался с самостийными? А ведь говорили тябе. Не верил.
17 сентября, 20:22
Игорь ГромовИгорь Громов
3651821346
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