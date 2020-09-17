https://ria.ru/20200917/gosuslugi-1577395421.html

Госуслуги запустили сервис оценки школьного питания

На портале госуслуг запущен сервис, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:19

2020-09-17T16:19

2020-09-17T16:19

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> На <a href="https://www.gosuslugi.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале госуслуг</a> запущен сервис, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов российских школ, говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минцифры</a>).В нем уточняется, что для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней."Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России", - приводятся в сообщении слова директора департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергея Цветкова.В сообщении напоминается, что система бесплатного горячего питания для учащихся младших классов российских школ организована в 2020 году по поручению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.

https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, общество