Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/gosuslugi-1577395421.html
Госуслуги запустили сервис оценки школьного питания
На портале госуслуг запущен сервис, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:19
2020-09-17T16:19
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1400x0_80_0_0_d931aa0daa95e077f28a117d274c0224.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> На <a href="https://www.gosuslugi.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">портале госуслуг</a> запущен сервис, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов российских школ, говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF" target="_blank">Минцифры</a>).В нем уточняется, что для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней."Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России", - приводятся в сообщении слова директора департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергея Цветкова.В сообщении напоминается, что система бесплатного горячего питания для учащихся младших классов российских школ организована в 2020 году по поручению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>.
https://ria.ru/20200917/pitanie-1577374492.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:0:1300:975_1400x0_80_0_0_2793f00b6f88a65299d168e42cacdb41.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, общество

Госуслуги запустили сервис оценки школьного питания

16:19 17.09.2020
1142
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На портале госуслуг запущен сервис, через который можно оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов российских школ, говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).
В нем уточняется, что для оценки организации системы горячего питания школьников начальных классов их родителям необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму обратной связи. Сервис доступен пользователям портала, имеющим подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:40
В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах
"Этот сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания. Обратная связь от родителей, собранная через госуслуги, будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения. Также аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России", - приводятся в сообщении слова директора департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергея Цветкова.
В сообщении напоминается, что система бесплатного горячего питания для учащихся младших классов российских школ организована в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина.
1510104
Обсудить 0
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГосуслугиОбщество
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем
В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них сына Лукашенко
Голосование на выборах
В Госдуму внесли законопроект о запрете избирательных участков в школах
Здание МИД России
В МИД ответили на требования Польши по делу Качиньского
Студенты во время занятий
Эсеры предложили запретить платное обучение в государственных вузах
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Четкой позиции по переносу Единого дня голосования нет, заявил Песков
Алексей Навальный
МИД: Запад не заинтересован установить истину в ситуации с Навальным
Бутылки с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный
Юрист назвал ввоз в Германию бутылки со следами "Новичка" постановкой
Школьница в очках виртуальной реальности
РДШ представило инновационные проекты для школьников
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
В СК назвали возможную причину самоубийства "Тесака"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД рассказали о работе по предоставлению кредита Белоруссии
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 2019 год
Последний министр из правительства Медведева нашел работу
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Чехия опровергла данные о приезде белорусской машины на завод боеприпасов
Алексей Навальный
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Авианосец Адмирал Кузнецов в Средиземном море
МИД прокомментировал заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния