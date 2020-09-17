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https://ria.ru/20200917/gosdep-1577409981.html
В Госдепе назвали Россию главной "военной угрозой" для Европы
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что, несмотря на растущее влияние Китая, по-прежнему считает Россию главной военной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:38
2020-09-17T19:38
россия
филип рикер
государственный департамент сша
китай
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости.</strong> Помощник госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по делам <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и Евразии <a href="http://ria.ru/person_filip-riker/" target="_blank" data-auto="true">Филип Рикер</a> заявил, что, несмотря на растущее влияние <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, по-прежнему считает Россию главной военной угрозой для Европы."В то время, как мы сталкиваемся с растущей угрозой Китая в Европе, мы не должны забывать, что Европа остается в центре внимания продолжающейся российской агрессии и ее злонамеренного влияния", - заявил Рикер на слушаниях в комитете по иностранным делам.По его словам, "<a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россия </a>продолжает оставаться главной военной угрозой для Европы"."Россию и Китай в настоящее время объединяет самое близкое и тесное стратегическое партнерство, чем когда-либо раньше начиная с 1950-х годов. Мы видим наращивание сотрудничества в дипломатической, экономической, военной и информационной сферах. Союз Китая и России не является монолитным блоком, в их отношениях есть напряженность и разногласия, но их растущее стратегическое партнерство является чем-то большим, чем просто "брак по расчету". Оно основано на общем мнении того, какую угрозу США и наши союзники представляют для их амбиций", - добавил американский дипломат.Он отметил, что США будут учитывать складывающееся положение дел при выстраивании своей политики "в эпоху соперничества держав в Европе".
https://ria.ru/20200803/1575322384.html
https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html
Страна - главная угроза миру, пытается всех убедить, что это другие страны угрожают миру.
27
Они радоваться должны! После того как российская армия побывала в Париже 1812 или Берлине 1945, Европа всегда процветала. Российская армия приносит процветание, радоваться надо если к ним российская армия придет! И встречать с букетами цветов как в 1945, иначе не будет процветания!
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7
россия
китай
сша
РИА Новости
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россия, филип рикер, государственный департамент сша, китай, сша, в мире

В Госдепе назвали Россию главной "военной угрозой" для Европы

19:38 17.09.2020
1256
CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador,Филипп Рикер
Филипп Рикер - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
CC BY 2.0 / Friends of Europe / Philip Reeker, Ambassador,
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что, несмотря на растущее влияние Китая, по-прежнему считает Россию главной военной угрозой для Европы.
"В то время, как мы сталкиваемся с растущей угрозой Китая в Европе, мы не должны забывать, что Европа остается в центре внимания продолжающейся российской агрессии и ее злонамеренного влияния", - заявил Рикер на слушаниях в комитете по иностранным делам.
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По его словам, "Россия продолжает оставаться главной военной угрозой для Европы".
"Россию и Китай в настоящее время объединяет самое близкое и тесное стратегическое партнерство, чем когда-либо раньше начиная с 1950-х годов. Мы видим наращивание сотрудничества в дипломатической, экономической, военной и информационной сферах. Союз Китая и России не является монолитным блоком, в их отношениях есть напряженность и разногласия, но их растущее стратегическое партнерство является чем-то большим, чем просто "брак по расчету". Оно основано на общем мнении того, какую угрозу США и наши союзники представляют для их амбиций", - добавил американский дипломат.
Он отметил, что США будут учитывать складывающееся положение дел при выстраивании своей политики "в эпоху соперничества держав в Европе".
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125810840
Обсудить 7
РоссияФилип РикерГосударственный департамент СШАКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Страна - главная угроза миру, пытается всех убедить, что это другие страны угрожают миру.
17 сентября, 19:42
Victor DiamVictor Diam
2600001
Они радоваться должны! После того как российская армия побывала в Париже 1812 или Берлине 1945, Европа всегда процветала. Российская армия приносит процветание, радоваться надо если к ним российская армия придет! И встречать с букетами цветов как в 1945, иначе не будет процветания!
17 сентября, 20:12
Dimon ТрамповDimon Трампов
1710001
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