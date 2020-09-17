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https://ria.ru/20200917/gorod-1577222573.html
Книга жалоб: новый проект поможет жителям управлять городами
В начале XXI века все уже привыкли к "умным" холодильникам или телевизорам, а часы с множеством дополнительных функций стали нормой. Развитие современных... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:00
2020-09-17T08:00
хорошие новости
хорошие новости
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
челябинск
копейск
челябинская область
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В начале XXI века все уже привыкли к "умным" холодильникам или телевизорам, а часы с множеством дополнительных функций стали нормой. Развитие современных технологий и информационных сервисов дает возможность сделать "умными" целые города. Такой проект с 2018 года реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Сейчас в проекте "Умный город" участвует 209 городов с населением свыше 100 тысяч человек, административные центры и города-пилоты.Тем не менее "Умный город" это не только площадка для отзывов и предложений, но и целая платформа для мониторинга и улучшения городской инфраструктуры.Цель проекта – создать безопасные и комфортные условия для жизни в городе. На первом этапе "Умный город" должен решить восемь задач, к которым относятся снижение количества чрезвычайных ситуаций и аварийности на коммунальных сетях, повышение эффективности транспортных систем, а также обеспечение прозрачности и открытости данных городского хозяйства и многое другое.По итогам проект поможет улучшить сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, городского управления, общественной и экологической безопасности, транспорта и туризма."Вовлечение людей в проекты благоустройства позволяет найти по-настоящему востребованные территории и сделать пространство, отвечающее именно их потребностям, сделать так, чтобы они чувствовали свою причастность и ответственность за реализацию и дальнейшую жизнь проекта. Без технологий это сделать гораздо сложнее, а главное — сложно проверить полученный результат", – рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства."Умные" города Челябинской областиВ первую очередь проект упрощает взаимодействие граждан и городских властей: теперь подать жалобу, получить ответ на официальный вопрос или госуслугу становится легче и быстрее. К примеру, жителям городов-пилотов Челябинской области стала доступна услуга онлайн-записи на прием к врачу. Это значительно сэкономило время самого пациента, позволило скоординировать работу врачей, а также проанализировать загруженность медицинского учреждения."Прежде всего это улучшение качества жизни жителей города: например, сокращение временных затрат на получение той или иной услуги или экономия денежных средств на оплату услуг ЖКХ. Помимо этого реализация проекта "Умный город" позволит собирать и анализировать большое количество данных о различных сферах городской среды, которые впоследствии возможно использовать для принятия важных управленческих решений – реализации инвестиционных проектов, планировании реконструкций или строительства объектов, запуска транспортных маршрутов и многого другого", – рассказал генеральный директор АНО "Центр развития цифровых технологий" Дмитрий Козленков.Решения в рамках проекта можно разделить на "незаметные" и "заметные". К первым относятся более четкий и прозрачный анализ собранных в ходе мониторинга данных, к примеру измерение пассажиропотока, которое влияет на дальнейшую работу транспорта.Среди "заметных" для горожан решений – система интеллектуального наружного освещения, сервисы по предоставлению государственных, муниципальных, коммунальных медицинских и других услуг, отслеживанию транспорта, а также модернизация автопарка и остановок. "Важно помнить, что цифровая трансформация и автоматизация процессов не есть самоцель проекта "Умный город". Цель – в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры, особенно в критические моменты", – сказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Интеграция всех системВзаимодействие – главное слово для "умного" города. Все процессы в рамках принятых решений должны синхронизироваться между ведомствами, системами и даже собираемыми данными.Если взять в пример ЖКХ, то это должна быть совместная работа жилищно-коммунальных предприятий, органов госжилнадзора и фондов капремонта по благоустройству улиц, дворов и территориальному развитию города и региона в целом. Главные эффекты такого взаимодействия – рациональное использование ресурсов и повышение благосостояния жителей.Одной из базовых систем здесь может стать, например, интеллектуальный центр управления городом и центр управления регионом – это универсальные инструменты для управления, куда стекаются все данные о городе."Например, в городах должны быть внедрены системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов — оснащение жилых домов автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды. Система может фиксировать объемы потребления ресурсов и сообщать о критических отклонениях показаний в интеллектуальный центр городского управления", – добавили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.В Челябинской области уже работает Центр развития цифровых технологий, подведомственный министерству информационных технологий, связи и цифрового развития региона. Организация помогает муниципалитету выявлять потребности в развитии цифровой среды, ищет пути решения, возможные источники финансирования и поставщиков услуг или компании, которые могут решить задачу. Челябинск-2024На данном этапе в Челябинской области работает портал электронных голосований "Активный житель 74", который помогает решать городские проблемы. В системе зарегистрировано более 60 тысяч человек, которые приняли участие в 400 опросах.В административном центре региона – Челябинске – внедрили проект интеллектуальной транспортной системы, которая следит за потоком пассажиров и движением транспорта, а платформа "АПК Безопасный город" контролирует нарушения ПДД при помощи видеонаблюдения.Там же установили "умные" счетчики с автоматической передачей показаний и придомовым видеонаблюдением, а в 12 школах города внедрили интеллектуальное освещение, которое стало энергоэффективным.Проблему дефицита парковочных мест в Челябинске решает искусственный интеллект, который подключили к уже установленным на улицах камерам видеонаблюдения. Для внедрения этой технологии не нужно закупать дополнительное оборудование.Написанная выпускником аспирантуры Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета Игорем Олейником программа собирает данные и уведомляет водителей о наличии или отсутствии мест на ближайшей парковке."Я применил систему распознавания объектов на изображении к проблеме поиска свободных парковочных мест, что позволило обнаруживать занятые и свободные парковочные места на территории парковки. Основываясь на этих данных, система может подсказать пользователю где лучше припарковать машину", – цитирует Олейника портал регионального правительства. В Копейске, который также находится в Челябинской области, уже создана дорожная карта, в которой определены зоны развития города до 2024 года. Документ включает в себя комплекс мероприятий по цифровизации сфер ЖКХ, культуры, туризма, образования, спорта и городского транспорта.
https://ria.ru/20200821/1576046946.html
челябинск
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хорошие новости, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), челябинск, копейск, челябинская область

Книга жалоб: новый проект поможет жителям управлять городами

08:00 17.09.2020
477
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛюди гуляют по улице города
Люди гуляют по улице города - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В начале XXI века все уже привыкли к "умным" холодильникам или телевизорам, а часы с множеством дополнительных функций стали нормой. Развитие современных технологий и информационных сервисов дает возможность сделать "умными" целые города. Такой проект с 2018 года реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Сейчас в проекте "Умный город" участвует 209 городов с населением свыше 100 тысяч человек, административные центры и города-пилоты.

Главный элемент "Умного города" – люди. Весь проект "Умный город" – это про людей и для людей. Поэтому цели вовлечения граждан в процесс управления, повышение уровня комфорта и безопасности – приоритетны. Одной из первых задач для всех участников проекта была реализация платформы вовлечения граждан, являющейся цифровым инструментом, который позволяет жителям принимать участие непосредственно в управлении городом, например выбор территории для благоустройства", – рассказали проекту "Хорошие новости" специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Тем не менее "Умный город" это не только площадка для отзывов и предложений, но и целая платформа для мониторинга и улучшения городской инфраструктуры.
Цель проекта – создать безопасные и комфортные условия для жизни в городе. На первом этапе "Умный город" должен решить восемь задач, к которым относятся снижение количества чрезвычайных ситуаций и аварийности на коммунальных сетях, повышение эффективности транспортных систем, а также обеспечение прозрачности и открытости данных городского хозяйства и многое другое.
По итогам проект поможет улучшить сферы здравоохранения, образования, ЖКХ, городского управления, общественной и экологической безопасности, транспорта и туризма.
"Вовлечение людей в проекты благоустройства позволяет найти по-настоящему востребованные территории и сделать пространство, отвечающее именно их потребностям, сделать так, чтобы они чувствовали свою причастность и ответственность за реализацию и дальнейшую жизнь проекта. Без технологий это сделать гораздо сложнее, а главное — сложно проверить полученный результат", – рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Умные" города Челябинской области

В первую очередь проект упрощает взаимодействие граждан и городских властей: теперь подать жалобу, получить ответ на официальный вопрос или госуслугу становится легче и быстрее.
К примеру, жителям городов-пилотов Челябинской области стала доступна услуга онлайн-записи на прием к врачу. Это значительно сэкономило время самого пациента, позволило скоординировать работу врачей, а также проанализировать загруженность медицинского учреждения.
"Прежде всего это улучшение качества жизни жителей города: например, сокращение временных затрат на получение той или иной услуги или экономия денежных средств на оплату услуг ЖКХ. Помимо этого реализация проекта "Умный город" позволит собирать и анализировать большое количество данных о различных сферах городской среды, которые впоследствии возможно использовать для принятия важных управленческих решений – реализации инвестиционных проектов, планировании реконструкций или строительства объектов, запуска транспортных маршрутов и многого другого", – рассказал генеральный директор АНО "Центр развития цифровых технологий" Дмитрий Козленков.
Решения в рамках проекта можно разделить на "незаметные" и "заметные". К первым относятся более четкий и прозрачный анализ собранных в ходе мониторинга данных, к примеру измерение пассажиропотока, которое влияет на дальнейшую работу транспорта.

Каждое направление, каждый сервис и любая цифровая платформа призвана собирать и анализировать данные, что, естественно, незаметно, при этом – это ключевая задача при внедрении информационно-коммуникационных технологий, так как путем качественного анализа мы повышаем эффективность управленческих решений, которые непосредственно влияют на качество жизни", – рассказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Среди "заметных" для горожан решений – система интеллектуального наружного освещения, сервисы по предоставлению государственных, муниципальных, коммунальных медицинских и других услуг, отслеживанию транспорта, а также модернизация автопарка и остановок.
"Важно помнить, что цифровая трансформация и автоматизация процессов не есть самоцель проекта "Умный город". Цель – в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры, особенно в критические моменты", – сказали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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Интеграция всех систем

Взаимодействие – главное слово для "умного" города. Все процессы в рамках принятых решений должны синхронизироваться между ведомствами, системами и даже собираемыми данными.
Если взять в пример ЖКХ, то это должна быть совместная работа жилищно-коммунальных предприятий, органов госжилнадзора и фондов капремонта по благоустройству улиц, дворов и территориальному развитию города и региона в целом. Главные эффекты такого взаимодействия – рациональное использование ресурсов и повышение благосостояния жителей.
Одной из базовых систем здесь может стать, например, интеллектуальный центр управления городом и центр управления регионом – это универсальные инструменты для управления, куда стекаются все данные о городе.
"Например, в городах должны быть внедрены системы интеллектуального учета коммунальных ресурсов — оснащение жилых домов автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды. Система может фиксировать объемы потребления ресурсов и сообщать о критических отклонениях показаний в интеллектуальный центр городского управления", – добавили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В Челябинской области уже работает Центр развития цифровых технологий, подведомственный министерству информационных технологий, связи и цифрового развития региона.
Организация помогает муниципалитету выявлять потребности в развитии цифровой среды, ищет пути решения, возможные источники финансирования и поставщиков услуг или компании, которые могут решить задачу.

В каждом муниципалитете определены свои приоритетные направления цифровизации городской среды: где-то на первый план выходят туризм и сервис, в других – экология или транспортная сфера", – рассказал генеральный директор АНО "Центр развития цифровых технологий" Дмитрий Козленков.

Челябинск-2024

На данном этапе в Челябинской области работает портал электронных голосований "Активный житель 74", который помогает решать городские проблемы. В системе зарегистрировано более 60 тысяч человек, которые приняли участие в 400 опросах.
В административном центре региона – Челябинске – внедрили проект интеллектуальной транспортной системы, которая следит за потоком пассажиров и движением транспорта, а платформа "АПК Безопасный город" контролирует нарушения ПДД при помощи видеонаблюдения.
Там же установили "умные" счетчики с автоматической передачей показаний и придомовым видеонаблюдением, а в 12 школах города внедрили интеллектуальное освещение, которое стало энергоэффективным.
Проблему дефицита парковочных мест в Челябинске решает искусственный интеллект, который подключили к уже установленным на улицах камерам видеонаблюдения.
Для внедрения этой технологии не нужно закупать дополнительное оборудование.
© РИА Новости / Илья ПиталевМашины на парковке
Машины на парковке - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Машины на парковке. Архивное фото
Написанная выпускником аспирантуры Высшей школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета Игорем Олейником программа собирает данные и уведомляет водителей о наличии или отсутствии мест на ближайшей парковке.
"Я применил систему распознавания объектов на изображении к проблеме поиска свободных парковочных мест, что позволило обнаруживать занятые и свободные парковочные места на территории парковки. Основываясь на этих данных, система может подсказать пользователю где лучше припарковать машину", – цитирует Олейника портал регионального правительства.
В Копейске, который также находится в Челябинской области, уже создана дорожная карта, в которой определены зоны развития города до 2024 года. Документ включает в себя комплекс мероприятий по цифровизации сфер ЖКХ, культуры, туризма, образования, спорта и городского транспорта.

Для этого требуется перегрузка существующих систем, например ЖКХ, и общественной инфраструктуры. Достичь такого можно благодаря интеллектуальным центрам городского управления: подобные центры предусматривают создание цифровой модели управления коммунальным хозяйством, автоматического мониторинга состояния жилого фонда, отслеживания дорожных работ и контроля состояния дорожного полотна. Копейск готов к инновациям, и мы будем активно их внедрять", – сказал глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик.

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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЧелябинскКопейскЧелябинская область
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