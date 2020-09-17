https://ria.ru/20200917/golosovanie-1577384800.html

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:53

2020-09-17T13:53

2020-09-17T13:53

россия

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" во главе с лидером партии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.Проектом закона предлагается признать утратившими силу положения о возможности проведения голосования в течение нескольких дней."Положения указанного федерального закона применялись на состоявшихся в течение трех дней в период с 11 до 13 сентября 2020 года выборах различного уровня. Положения указанного федерального закона, в частности, включали в себя возможность проведения голосования по решению Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> голосование на выборах депутатов в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней", - говорится в пояснительной записке.Авторы законопроекта предлагают ввести его в действие уже с 1 октября 2020 года.Ранее эсеры неоднократно заявляли, что выступают против голосования в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577206687.html

Ольга Занкова а народу понравилось. Не все нравится в выходной куда-то таскаться, в пятницу после работы было удобно зайти и больше не вспоминать 33

Владимир Середин А я за трехдневное голосование! 15

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика