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В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования
Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:53
2020-09-17T13:53
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" во главе с лидером партии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a> внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.Проектом закона предлагается признать утратившими силу положения о возможности проведения голосования в течение нескольких дней."Положения указанного федерального закона применялись на состоявшихся в течение трех дней в период с 11 до 13 сентября 2020 года выборах различного уровня. Положения указанного федерального закона, в частности, включали в себя возможность проведения голосования по решению Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> голосование на выборах депутатов в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней", - говорится в пояснительной записке.Авторы законопроекта предлагают ввести его в действие уже с 1 октября 2020 года.Ранее эсеры неоднократно заявляли, что выступают против голосования в течение нескольких дней.
https://ria.ru/20200914/golosovanie-1577206687.html
а народу понравилось. Не все нравится в выходной куда-то таскаться, в пятницу после работы было удобно зайти и больше не вспоминать
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А я за трехдневное голосование!
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россия
РИА Новости
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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

13:53 17.09.2020
3608
© РИА Новости / Виталий ТимкивГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Проектом закона предлагается признать утратившими силу положения о возможности проведения голосования в течение нескольких дней.
"Положения указанного федерального закона применялись на состоявшихся в течение трех дней в период с 11 до 13 сентября 2020 года выборах различного уровня. Положения указанного федерального закона, в частности, включали в себя возможность проведения голосования по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации голосование на выборах депутатов в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней", - говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта предлагают ввести его в действие уже с 1 октября 2020 года.
Ранее эсеры неоднократно заявляли, что выступают против голосования в течение нескольких дней.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 12:51Единый день голосования — 2020
Володин оценил целесообразность трехдневного голосования
56851028
Обсудить 5
РоссияСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
а народу понравилось. Не все нравится в выходной куда-то таскаться, в пятницу после работы было удобно зайти и больше не вспоминать
17 сентября, 13:59
О Ольга Занкова
9101517
А я за трехдневное голосование!
17 сентября, 15:40
Владимир СерединВладимир Середин
3000210
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