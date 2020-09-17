https://ria.ru/20200917/godfather-1577319155.html

Новый стриминговый сервис покажет сериал о создании "Крестного отца"

Компания ViacomCBS планирует перезапустить свой стриминговый сервис CBS All Acсess в начале 2021, переименовав его в Paramount+ и наполнив новым содержанием, в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T03:18

2020-09-17T03:18

2020-09-17T03:18

культура

кино и сериалы

новости культуры

фрэнсис форд коппола

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Компания ViacomCBS планирует перезапустить свой стриминговый сервис CBS All Acсess в начале 2021, переименовав его в Paramount+ и наполнив новым содержанием, в том числе сериалом о создании "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/godfather-series-a-go-as-cbs-all-access-renamed-paramount" target="_blank">сообщает</a> THR.Сериал "Предложение" ("Offer") из 10 эпизодов расскажет о работе над "Крестным отцом" с точки зрения продюсера картины Альберта С. Радди. Автор сценария — Майкл Толкин ("Игрок"). Также на сервисе можно будет увидеть оригинальные проекты, которые тесно связаны с франшизами "Игра" (новая версия ситкома) и "Мыслить как преступник" (документальный сериал по мотивам оригинала). На Paramount+ также будут показывать шоу "Звездный путь: Дискавери" и "Хорошая борьба". Для детей на платформе будет доступен новый сериал "Лагерь Коралл" ("Kamp Koral"), действие которого разворачивается в мире "Губки Боба".

https://ria.ru/20200907/coppola-1576728358.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, фрэнсис форд коппола