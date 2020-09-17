https://ria.ru/20200917/gim-1577371995.html
Государственный исторический музей откроет в Туле свой первый филиал
Государственный исторический музей откроет в конце сентября свой первый филиал в Туле выставкой "Реликвии и шедевры Исторического музея", сообщает в четверг... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:40
2020-09-17T11:40
2020-09-17T11:40
культура
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выставки
музеи
исторический музей
тула
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Государственный исторический музей откроет в конце сентября свой первый филиал в Туле выставкой "Реликвии и шедевры Исторического музея", сообщает в четверг пресс-служба ГИМ."Тульская область по количеству федеральных музеев на своей территории уступает только Москве и Санкт-Петербургу. И наш первый региональный филиал открывает выставка, представляющая ценнейшие памятники из всех 15 фондовых коллекций ГИМа, мемориальные реликвии", - цитирует пресс-служба слова директора музея Алексея Левыкина.Открытие намечено на 27 сентября выставкой "Реликвии и шедевры Исторического музея", посвященной 150-летию музея национальной истории России. На экспозиции будут представлены 268 уникальных экспонатов, многие из которых связаны с историей Тульского края: сборник столбцов "Алексинский" XVII века, Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей Михаилу Ивановичу Офросимову, датированная 18 марта 1685 года, литографии с изображением Тульского кремля и другие.В новом музее для посетителей будут проводиться тематические экскурсии и занятия, лекции, концерты и кинопоказы. Здесь же будет открыт музейный магазин, кафе и в скором времени начнет работу детский образовательный центр. Кроме того, к концу 2020 года в музее будет запущена волонтерская и стажерская программа для студентов-историков.Тульский филиал Исторического музея располагается в музейном квартале – доме № 10 по улице Металлистов. Это бывший особняк купца Ивана Михайловича Белолипецкого.
https://ria.ru/20200709/1574106863.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, музеи, исторический музей, тула
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Государственный исторический музей откроет в конце сентября свой первый филиал в Туле выставкой "Реликвии и шедевры Исторического музея", сообщает в четверг пресс-служба ГИМ.
"Тульская область по количеству федеральных музеев на своей территории уступает только Москве и Санкт-Петербургу. И наш первый региональный филиал открывает выставка, представляющая ценнейшие памятники из всех 15 фондовых коллекций ГИМа, мемориальные реликвии", - цитирует пресс-служба слова директора музея Алексея Левыкина.
Открытие намечено на 27 сентября выставкой "Реликвии и шедевры Исторического музея", посвященной 150-летию музея национальной истории России. На экспозиции будут представлены 268 уникальных экспонатов, многие из которых связаны с историей Тульского края: сборник столбцов "Алексинский" XVII века, Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей Михаилу Ивановичу Офросимову, датированная 18 марта 1685 года, литографии с изображением Тульского кремля и другие.
"В первом зале выставочного пространства филиала размещены тактильные модели ключевых памятников Исторического музея, которые позволят незрячим и слабовидящим посетителям узнать о становлении государства. Открывает тактильную экспозицию модель идола — одного из уникальных памятников Галичского клада эпохи бронзы", - добавили в музее.
В новом музее для посетителей будут проводиться тематические экскурсии и занятия, лекции, концерты и кинопоказы. Здесь же будет открыт музейный магазин, кафе и в скором времени начнет работу детский образовательный центр. Кроме того, к концу 2020 года в музее будет запущена волонтерская и стажерская программа для студентов-историков.
Тульский филиал Исторического музея располагается в музейном квартале – доме № 10 по улице Металлистов. Это бывший особняк купца Ивана Михайловича Белолипецкого.