https://ria.ru/20200917/gagarin-1577362856.html

Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту

Первый космонавт Юрий Гагарин после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T02:13

2020-09-17T02:13

2020-09-17T09:03

хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156188/36/1561883645_0:283:2423:1645_1400x0_80_0_0_282eb7459cc5490c47acdf916cc3c15c.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Первый космонавт <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гагарин</a> после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал в видео, опубликованном на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h_WQLqM9YwY" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> Московского музея космонавтики."То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать", — пояснил космонавт.Он добавил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космос, что видел и какие были сложности."Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал", — сказал Елисеев.Сам он совершил три космических полета и один раз выходил в открытый космос.

https://ria.ru/20200917/soyuz-apollon-1577362448.html

3

россия

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), ссср