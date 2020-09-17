https://ria.ru/20200917/gagarin-1577362856.html
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Первый космонавт Юрий Гагарин после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:13
2020-09-17T02:13
2020-09-17T09:03
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156188/36/1561883645_0:283:2423:1645_1400x0_80_0_0_282eb7459cc5490c47acdf916cc3c15c.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Первый космонавт <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гагарин</a> после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал в видео, опубликованном на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h_WQLqM9YwY" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> Московского музея космонавтики."То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать", — пояснил космонавт.Он добавил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космос, что видел и какие были сложности."Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал", — сказал Елисеев.Сам он совершил три космических полета и один раз выходил в открытый космос.
https://ria.ru/20200917/soyuz-apollon-1577362448.html
3
россия
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156188/36/1561883645_0:55:2423:1872_1400x0_80_0_0_9e31b4360eba571e5b56535129654af9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), ссср
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
Первый космонавт Юрий Гагарин
после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале
Московского музея космонавтики.
"После полета он, когда собрался впервые — это уже я по рассказам знаю — с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты", — сказал Елисеев.
"То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать", — пояснил космонавт.
Он добавил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космос, что видел и какие были сложности.
"Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал", — сказал Елисеев.
Сам он совершил три космических полета и один раз выходил в открытый космос.