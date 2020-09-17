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https://ria.ru/20200917/gagarin-1577362856.html
Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
Первый космонавт Юрий Гагарин после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:13
2020-09-17T09:03
хочу стать космонавтом
россия
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
ссср
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Первый космонавт <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гагарин</a> после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал в видео, опубликованном на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h_WQLqM9YwY" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> Московского музея космонавтики."То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать", — пояснил космонавт.Он добавил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космос, что видел и какие были сложности."Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал", — сказал Елисеев.Сам он совершил три космических полета и один раз выходил в открытый космос.
https://ria.ru/20200917/soyuz-apollon-1577362448.html
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россия
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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), ссср

Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту

02:13 17.09.2020 (обновлено: 09:03 17.09.2020)
6302
© РИА НовостиЮрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первый космонавт Юрий Гагарин после полета 11 апреля 1961 года посоветовал коллегам готовиться к вестибулярным расстройствам, связанным с невесомостью. Об этом дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале Московского музея космонавтики.

"После полета он, когда собрался впервые — это уже я по рассказам знаю — с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты", — сказал Елисеев.

"То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать", — пояснил космонавт.
Он добавил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космос, что видел и какие были сложности.
"Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал", — сказал Елисеев.
Сам он совершил три космических полета и один раз выходил в открытый космос.
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01:09Хочу стать космонавтом
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Хочу стать космонавтомРоссияКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)СССР
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