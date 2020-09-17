Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/facebook-1577413800.html
Facebook не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья
Социальная сеть Facebook больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:16
2020-09-17T21:16
facebook
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151732/06/1517320680_0:136:5568:3268_1400x0_80_0_0_b343d2e77919b993cbf957087944ed16.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию группы, говорится в заявлении компании.Facebook отмечает, что хотя группы, где рассказывают о здоровье и дают советы, могут быть полезными в трудные времена, крайне важно, чтобы люди получали подобную информацию только от достоверных источников.Кроме того, соцсеть продолжает свои шаги по противодействию распространению дезинформации и призывов к насилию. Для борьбы с этими явлениями Facebook не только больше не будет рекомендовать подобные сообщества, но также будет ранжировать контент и уведомлять пользователей о том, что они сталкиваются с неверной информацией, а также блокировать призывающие к насилию страницы.Согласно новым правилам, Facebook также будет уделять внимание наличию активного администратора у различных сообществ, а группы, существующие без администратора в течение некоторого времени, будут отправлены в архив.Также администраторы или модераторы в течение определенного времени не смогут создавать новое сообщество, если их группа ранее была удалена за неоднократное нарушение правил социальной сети.
https://ria.ru/20200914/oculus-quest-2-1577225953.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151732/06/1517320680_515:0:5054:3404_1400x0_80_0_0_b6350d05015f667217a105dd1a6d2017.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, технологии, в мире

Facebook не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья

21:16 17.09.2020
415
© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Noah Berger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Социальная сеть Facebook больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию группы, говорится в заявлении компании.
Facebook отмечает, что хотя группы, где рассказывают о здоровье и дают советы, могут быть полезными в трудные времена, крайне важно, чтобы люди получали подобную информацию только от достоверных источников.

"Чтобы отдать предпочтение связям людей с точной информацией о здравоохранении, мы начинаем больше не показывать группы о здоровье в рекомендациях. Люди все еще могут приглашать друзей в сообщества на тему здоровья или искать их", - говорится в заявлении.

Кроме того, соцсеть продолжает свои шаги по противодействию распространению дезинформации и призывов к насилию. Для борьбы с этими явлениями Facebook не только больше не будет рекомендовать подобные сообщества, но также будет ранжировать контент и уведомлять пользователей о том, что они сталкиваются с неверной информацией, а также блокировать призывающие к насилию страницы.
Согласно новым правилам, Facebook также будет уделять внимание наличию активного администратора у различных сообществ, а группы, существующие без администратора в течение некоторого времени, будут отправлены в архив.
Также администраторы или модераторы в течение определенного времени не смогут создавать новое сообщество, если их группа ранее была удалена за неоднократное нарушение правил социальной сети.
Шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 17:16РИА Наука
Facebook случайно рассекретил шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2
630005
Обсудить 1
FacebookТехнологииВ мире
Рекомендуем
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей
Польша заявила, что граница с Белоруссией работает в штатном режиме
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Судно для подачи труб "Северного потока — 2" возвращается в Калининград
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Новак оценил степень готовности "Северного потока — 2"
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
В КПРФ оценили итоги работы Евгения Савченко в Белгородской области
Вода
Ученые открыли новое состояние воды
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Лукашенко назвал Тихановскую "гуайдихой"
Министерство юстиции США
США обвинили трех иранцев в краже спутниковых технологий
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Лукашенко заявил, что в Белоруссии решается судьба Европы
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде
СМИ раскрыли содержание последнего письма "Тесака" возлюбленной
Флаги США и Китая
Госдеп исключил масштабный конфликт между США и Китаем
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Депутат потребовал признать водительские права Ефремова недействительными
Алексей Навальный
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
В Конгрессе США запретили называть COVID-19 "китайским вирусом"
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов пошутил о российских заключенных
Главный военно-морской парад России
Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Атлантическим океаном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния