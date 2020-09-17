https://ria.ru/20200917/facebook-1577413800.html
Facebook не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья
Социальная сеть Facebook больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:16
2020-09-17T21:16
2020-09-17T21:16
facebook
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151732/06/1517320680_0:136:5568:3268_1400x0_80_0_0_b343d2e77919b993cbf957087944ed16.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию группы, говорится в заявлении компании.Facebook отмечает, что хотя группы, где рассказывают о здоровье и дают советы, могут быть полезными в трудные времена, крайне важно, чтобы люди получали подобную информацию только от достоверных источников.Кроме того, соцсеть продолжает свои шаги по противодействию распространению дезинформации и призывов к насилию. Для борьбы с этими явлениями Facebook не только больше не будет рекомендовать подобные сообщества, но также будет ранжировать контент и уведомлять пользователей о том, что они сталкиваются с неверной информацией, а также блокировать призывающие к насилию страницы.Согласно новым правилам, Facebook также будет уделять внимание наличию активного администратора у различных сообществ, а группы, существующие без администратора в течение некоторого времени, будут отправлены в архив.Также администраторы или модераторы в течение определенного времени не смогут создавать новое сообщество, если их группа ранее была удалена за неоднократное нарушение правил социальной сети.
https://ria.ru/20200914/oculus-quest-2-1577225953.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151732/06/1517320680_515:0:5054:3404_1400x0_80_0_0_b6350d05015f667217a105dd1a6d2017.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, технологии, в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Социальная сеть Facebook
больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию группы, говорится в заявлении компании.
Facebook отмечает, что хотя группы, где рассказывают о здоровье и дают советы, могут быть полезными в трудные времена, крайне важно, чтобы люди получали подобную информацию только от достоверных источников.
"Чтобы отдать предпочтение связям людей с точной информацией о здравоохранении, мы начинаем больше не показывать группы о здоровье в рекомендациях. Люди все еще могут приглашать друзей в сообщества на тему здоровья или искать их", - говорится в заявлении.
Кроме того, соцсеть продолжает свои шаги по противодействию распространению дезинформации и призывов к насилию. Для борьбы с этими явлениями Facebook не только больше не будет рекомендовать подобные сообщества, но также будет ранжировать контент и уведомлять пользователей о том, что они сталкиваются с неверной информацией, а также блокировать призывающие к насилию страницы.
Согласно новым правилам, Facebook также будет уделять внимание наличию активного администратора у различных сообществ, а группы, существующие без администратора в течение некоторого времени, будут отправлены в архив.
Также администраторы или модераторы в течение определенного времени не смогут создавать новое сообщество, если их группа ранее была удалена за неоднократное нарушение правил социальной сети.