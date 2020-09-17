https://ria.ru/20200917/facebook-1577413800.html

Facebook не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья

Социальная сеть Facebook больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T21:16

2020-09-17T21:16

2020-09-17T21:16

facebook

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> больше не будет показывать в рекомендациях сообщества на тему здоровья, а также распространяющие дезинформацию или призывы к насилию группы, говорится в заявлении компании.Facebook отмечает, что хотя группы, где рассказывают о здоровье и дают советы, могут быть полезными в трудные времена, крайне важно, чтобы люди получали подобную информацию только от достоверных источников.Кроме того, соцсеть продолжает свои шаги по противодействию распространению дезинформации и призывов к насилию. Для борьбы с этими явлениями Facebook не только больше не будет рекомендовать подобные сообщества, но также будет ранжировать контент и уведомлять пользователей о том, что они сталкиваются с неверной информацией, а также блокировать призывающие к насилию страницы.Согласно новым правилам, Facebook также будет уделять внимание наличию активного администратора у различных сообществ, а группы, существующие без администратора в течение некоторого времени, будут отправлены в архив.Также администраторы или модераторы в течение определенного времени не смогут создавать новое сообщество, если их группа ранее была удалена за неоднократное нарушение правил социальной сети.

https://ria.ru/20200914/oculus-quest-2-1577225953.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, технологии, в мире