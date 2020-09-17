https://ria.ru/20200917/ekspeditsiya-1577392082.html

Руденя: в Верхневолжье завершилась международная поисковая экспедиция

В Ржевском районе Тверской области завершилась Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:41

2020-09-17T15:41

2020-09-17T15:41

тверская область

россия

игорь руденя

ржевский район

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<strong>ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rzhevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ржевском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> завершилась Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", сообщает пресс-служба областного правительства."В пятый раз Тверская область принимает Международную военно-историческую поисковую экспедицию. Сегодня важное событие для нас – мы отдаем дань уважения воинам, которые отдали свои жизни за наше независимое государство. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто ежегодно принимает участие в экспедиции. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата", – сказал губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> на церемонии закрытия экспедиции.Вместе с главой региона в церемонии приняли участие спецпредставитель президента Сергей Иванов, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Всего в этом году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. С 4 сентября поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района. С использованием тяжелой техники было вскрыто крупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под <a href="http://ria.ru/location_Rzhev/" target="_blank" data-auto="true">Ржевом</a> в годы Великой Отечественной войны, обнаружены 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники 5 красноармейцев. За весь период проведения экспедиций именно в год 75-летия Великой Победы удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов. На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейца Батырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова — правнуку.Также прошла церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

https://ria.ru/20170412/1492109123.html

россия

ржевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь руденя, ржевский район