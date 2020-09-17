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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200917/ekspeditsiya-1577392082.html
Руденя: в Верхневолжье завершилась международная поисковая экспедиция
В Ржевском районе Тверской области завершилась Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:41
2020-09-17T15:41
тверская область
россия
игорь руденя
ржевский район
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<strong>ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rzhevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ржевском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> завершилась Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", сообщает пресс-служба областного правительства."В пятый раз Тверская область принимает Международную военно-историческую поисковую экспедицию. Сегодня важное событие для нас – мы отдаем дань уважения воинам, которые отдали свои жизни за наше независимое государство. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто ежегодно принимает участие в экспедиции. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата", – сказал губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> на церемонии закрытия экспедиции.Вместе с главой региона в церемонии приняли участие спецпредставитель президента Сергей Иванов, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота. Всего в этом году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. С 4 сентября поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района. С использованием тяжелой техники было вскрыто крупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под <a href="http://ria.ru/location_Rzhev/" target="_blank" data-auto="true">Ржевом</a> в годы Великой Отечественной войны, обнаружены 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники 5 красноармейцев. За весь период проведения экспедиций именно в год 75-летия Великой Победы удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов. На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейца Батырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова — правнуку.Также прошла церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.
https://ria.ru/20170412/1492109123.html
россия
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россия, игорь руденя, ржевский район

Руденя: в Верхневолжье завершилась международная поисковая экспедиция

15:41 17.09.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии закрытия Международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества "Ржев. Калининский фронт"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии закрытия Международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества Ржев. Калининский фронт - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости. В Ржевском районе Тверской области завершилась Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", сообщает пресс-служба областного правительства.
"В пятый раз Тверская область принимает Международную военно-историческую поисковую экспедицию. Сегодня важное событие для нас – мы отдаем дань уважения воинам, которые отдали свои жизни за наше независимое государство. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто ежегодно принимает участие в экспедиции. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии закрытия экспедиции.
Вместе с главой региона в церемонии приняли участие спецпредставитель президента Сергей Иванов, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
Всего в этом году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов Российской Федерации. С 4 сентября поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района. С использованием тяжелой техники было вскрыто крупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, обнаружены 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники 5 красноармейцев.
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12 апреля 2017, 17:47Тверская область
На экспедицию поисковиков в Верхневолжье выделят порядка 17 млн рублей
За весь период проведения экспедиций именно в год 75-летия Великой Победы удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов.
На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейца Батырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова — правнуку.
Также прошла церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяРжевский район
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