Руденя: в Верхневолжье завершилась международная поисковая экспедиция
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии закрытия Международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества "Ржев. Калининский фронт"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 17 сен – РИА Новости. В Ржевском районе Тверской области завершилась Международная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт", сообщает пресс-служба областного правительства.
"В пятый раз Тверская область принимает Международную военно-историческую поисковую экспедицию. Сегодня важное событие для нас – мы отдаем дань уважения воинам, которые отдали свои жизни за наше независимое государство. Я хотел бы сказать спасибо всем, кто ежегодно принимает участие в экспедиции. Эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не захороним нашего последнего солдата", – сказал губернатор области Игорь Руденя на церемонии закрытия экспедиции.
Вместе с главой региона в церемонии приняли участие спецпредставитель президента Сергей Иванов, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного Государства России и Белоруссии Григорий Рапота.
Всего в этом году участие в раскопках принимали 500 поисковиков в составе 66 поисковых отрядов из 53 субъектов Российской Федерации. С 4 сентября поисковые работы проводились в окрестностях деревень Муравьево и Медведево Ржевского района. С использованием тяжелой техники было вскрыто крупное захоронение, подняты останки 704 солдат, павших под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, обнаружены 20 медальонов, 12 из них прочитаны. Найдены родственники 5 красноармейцев.
За весь период проведения экспедиций именно в год 75-летия Великой Победы удалось поднять самое большое количество останков погибших на этой земле воинов.
На церемонии закрытия экспедиции несколько найденных медальонов были переданы родственникам павших солдат: медальон красноармейца Батырши Матвеева был передан сыну, медальон красноармейца Якова Алферова — правнуку.
Также прошла церемония захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.