Онлайн-конференция, посвященная Евразийскому форуму в Вероне
23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Евразийскому форуму в Вероне и экономическим связям стран ЕАЭС и Италии.
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Участники:
- член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей СЛЕПНЕВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;
- президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления Банка Интеза Антонио ФАЛЛИКО;
- председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр СТУГЛЕВ.
Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей СЛЕПНЕВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;
- президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления Банка Интеза Антонио ФАЛЛИКО;
- председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр СТУГЛЕВ.
Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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