https://ria.ru/20200917/ekonomika-1577372888.html

Онлайн-конференция, посвященная Евразийскому форуму в Вероне

23 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную Евразийскому форуму в Вероне и экономическим связям стран ЕАЭС и Италии.

2020-09-17T11:15

2020-09-17T11:15

2020-09-17T11:15

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200923/952903821.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей СЛЕПНЕВ;<br>- Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале ТЕРРАЧЧАНО;<br>- президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления Банка Интеза Антонио ФАЛЛИКО;<br>- председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр СТУГЛЕВ. <br><br>Модератор – директор Евразийского коммуникационного центра Алексей ПИЛЬКО.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы