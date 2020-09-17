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Туризм
https://ria.ru/20200917/egipet-1577365715.html
В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
Египетские власти упростили для туристов правила предоставления ПЦР-тест на коронавирус, сообщает управление гражданской авиации страны. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:40
2020-09-17T10:40
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
южная америка
япония
египет
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<strong>КАИР, 17 сен – РИА Новости.</strong> Египетские власти упростили для туристов правила предоставления ПЦР-тест на коронавирус, сообщает управление гражданской авиации страны.Всем прибывающим пассажирам с 1 сентября необходимо иметь при себе результаты анализа, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. ПЦР-тест можно сдать по прилету в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам. Стоимость — 30 долларов."Решено сделать исключение для прибывающих из Новой Зеландии, Австралии, Японии, КНР, Таиланда, стран Северной и Южной Америки, аэропортов Лондона, Парижа и Франкфурта – им будет разрешено предоставить результаты анализа, сделанного менее чем за 96 часов, ввиду длительных полетов и пересадок в этих странах", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Ранее власти Египта решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.По данным Минздрава, в стране зафиксированы более 101 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 85 тысяч человек, скончались более 5,6 тысячи пациентов. Рекордным с марта, когда в стране началась эпидемия COVID-19, стало 19 июня – тогда были зарегистрированы 1774 новых случая.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
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египет
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, южная америка, япония, египет

В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста

10:40 17.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посещения главной мечети в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы во время посещения главной мечети в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАИР, 17 сен – РИА Новости. Египетские власти упростили для туристов правила предоставления ПЦР-тест на коронавирус, сообщает управление гражданской авиации страны.
Всем прибывающим пассажирам с 1 сентября необходимо иметь при себе результаты анализа, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет. ПЦР-тест можно сдать по прилету в аэропорты ряда курортов страны – Шарм-эш-Шейх, Хургада, Таба, Марса-Алам. Стоимость — 30 долларов.
"Решено сделать исключение для прибывающих из Новой Зеландии, Австралии, Японии, КНР, Таиланда, стран Северной и Южной Америки, аэропортов Лондона, Парижа и Франкфурта – им будет разрешено предоставить результаты анализа, сделанного менее чем за 96 часов, ввиду длительных полетов и пересадок в этих странах", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Ранее власти Египта решили сделать туристическую визу бесплатной до 30 октября для прибывающих в три туристические провинции: Южный Синай, Красное Море, Матрух.
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