https://ria.ru/20200917/ege-1577390894.html

Омбудсмен Подмосковья призвала оставить ЕГЭ только для абитуриентов

Опыт этого года показал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям, а только тем, кто собирается поступать в вузы, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:23

2020-09-17T15:23

2020-09-17T17:15

ксения мишонова

единый государственный экзамен (егэ)

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Опыт этого года показал, что <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH/" target="_blank">ЕГЭ</a> необязательно сдавать всем детям, а только тем, кто собирается поступать в вузы, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a>."По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников; их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы", - сказала Мишонова.Она пояснила, что это помогло бы снизить стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей. "Кроме этого, это увеличило бы количество детей, которые продолжили учебу в 10 классе, потому что большинство из них сейчас отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ", - сказала Мишонова.

https://na.ria.ru/20200902/chekhiya-1576585585.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), общество