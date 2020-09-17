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Омбудсмен Подмосковья призвала оставить ЕГЭ только для абитуриентов
Опыт этого года показал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям, а только тем, кто собирается поступать в вузы, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:23
2020-09-17T17:15
ксения мишонова
единый государственный экзамен (егэ)
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Опыт этого года показал, что <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH/" target="_blank">ЕГЭ</a> необязательно сдавать всем детям, а только тем, кто собирается поступать в вузы, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a>."По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников; их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы", - сказала Мишонова.Она пояснила, что это помогло бы снизить стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей. "Кроме этого, это увеличило бы количество детей, которые продолжили учебу в 10 классе, потому что большинство из них сейчас отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ", - сказала Мишонова.
https://na.ria.ru/20200902/chekhiya-1576585585.html
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ксения мишонова, единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), общество

Омбудсмен Подмосковья призвала оставить ЕГЭ только для абитуриентов

15:23 17.09.2020 (обновлено: 17:15 17.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Опыт этого года показал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям, а только тем, кто собирается поступать в вузы, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
"По моему мнению, опыт этого года доказал, что ЕГЭ необязательно сдавать всем детям. Наш аппарат выступает за отмену итоговых экзаменов для всех школьников; их нужно оставить только для тех, кто хочет поступать в вузы", - сказала Мишонова.
Она пояснила, что это помогло бы снизить стрессовую ситуацию для детей, родителей и учителей. "Кроме этого, это увеличило бы количество детей, которые продолжили учебу в 10 классе, потому что большинство из них сейчас отказывают себе в этом исключительно из-за страха перед ЕГЭ", - сказала Мишонова.
Полина Халтурина - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 09:00
Мне был нужен этот стресс: зачем сдавать ЕГЭ, если поступаешь в Чехию
1620034
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Ксения МишоноваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Московская область (Подмосковье)Общество
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