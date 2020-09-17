https://ria.ru/20200917/efremov-1577415815.html

Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, сообщил РИА Новости секретарь столичной Общественной... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T22:25

2020-09-17T22:25

2020-09-17T23:05

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

софья кругликова

алексей мельников

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:89:1359:853_1400x0_80_0_0_85248cbdcc56f9b8104516788f9f32c8.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Жена осужденного на восемь лет актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_sofya-kruglikova/" target="_blank" data-auto="true">Софья Кругликова</a> впервые посетила его в СИЗО, сообщил РИА Новости секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>."Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло", — сказал правозащитник.Как пояснил Мельников, краткосрочное свидание длится не более двух часов.Ранее Ефремов находился в карантинной камере, навещать его было нельзя.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

https://ria.ru/20200917/efremov-1577362949.html

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, алексей мельников, михаил ефремов, происшествия