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https://ria.ru/20200917/efremov-1577415815.html
Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Жена осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, сообщил РИА Новости секретарь столичной Общественной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T22:25
2020-09-17T23:05
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
алексей мельников
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Жена осужденного на восемь лет актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_sofya-kruglikova/" target="_blank" data-auto="true">Софья Кругликова</a> впервые посетила его в СИЗО, сообщил РИА Новости секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>."Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло", — сказал правозащитник.Как пояснил Мельников, краткосрочное свидание длится не более двух часов.Ранее Ефремов находился в карантинной камере, навещать его было нельзя.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
https://ria.ru/20200917/efremov-1577362949.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, алексей мельников, михаил ефремов, происшествия

Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

22:25 17.09.2020 (обновлено: 23:05 17.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жена осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, сообщил РИА Новости секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло", — сказал правозащитник.
Как пояснил Мельников, краткосрочное свидание длится не более двух часов.
Ранее Ефремов находился в карантинной камере, навещать его было нельзя.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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