https://ria.ru/20200917/efremov-1577415071.html

Депутат потребовал признать водительские права Ефремова недействительными

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился в СК РФ с просьбой направить в суд иск о признании... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T22:00

2020-09-17T22:00

2020-09-17T22:02

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

вячеслав лысаков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940781_0:23:1880:1080_1400x0_80_0_0_ee878372f3fc3180d3d04bff68bd0bd4.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> обратился в СК РФ с просьбой направить в суд иск о признании водительских прав актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> недействительными, так как медсправка была выдана ему незаконно, учитывая хронический алкоголизм.Ранее Лысаков заявлял РИА Новости, что необходимо провести доследственную проверку и выяснить, менял ли осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов водительские права и кто в нарушение закона выдал ему медицинскую справку, несмотря на хронический алкоголизм.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, вячеслав лысаков, происшествия