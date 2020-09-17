Депутат потребовал признать водительские права Ефремова недействительными
22:00 17.09.2020 (обновлено: 22:02 17.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился в СК РФ с просьбой направить в суд иск о признании водительских прав актера Михаила Ефремова недействительными, так как медсправка была выдана ему незаконно, учитывая хронический алкоголизм.
Ранее Лысаков заявлял РИА Новости, что необходимо провести доследственную проверку и выяснить, менял ли осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов водительские права и кто в нарушение закона выдал ему медицинскую справку, несмотря на хронический алкоголизм.
"Учитывая его зависимость от алкоголя, а также употребление наркотиков, что подтверждено материалами дела, он не имеет права по медицинским показаниям управлять ТС. Прошу провести тщательную всестороннюю проверку данной информации и направить в суд иск о признании недействительным водительского удостоверения Михаила Ефремова", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
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