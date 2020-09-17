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Депутат потребовал признать водительские права Ефремова недействительными
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился в СК РФ с просьбой направить в суд иск о признании... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T22:00
2020-09-17T22:02
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
вячеслав лысаков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a> обратился в СК РФ с просьбой направить в суд иск о признании водительских прав актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> недействительными, так как медсправка была выдана ему незаконно, учитывая хронический алкоголизм.Ранее Лысаков заявлял РИА Новости, что необходимо провести доследственную проверку и выяснить, менял ли осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов водительские права и кто в нарушение закона выдал ему медицинскую справку, несмотря на хронический алкоголизм.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, вячеслав лысаков, происшествия

Депутат потребовал признать водительские права Ефремова недействительными

22:00 17.09.2020 (обновлено: 22:02 17.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился в СК РФ с просьбой направить в суд иск о признании водительских прав актера Михаила Ефремова недействительными, так как медсправка была выдана ему незаконно, учитывая хронический алкоголизм.
Ранее Лысаков заявлял РИА Новости, что необходимо провести доследственную проверку и выяснить, менял ли осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов водительские права и кто в нарушение закона выдал ему медицинскую справку, несмотря на хронический алкоголизм.

"Учитывая его зависимость от алкоголя, а также употребление наркотиков, что подтверждено материалами дела, он не имеет права по медицинским показаниям управлять ТС. Прошу провести тщательную всестороннюю проверку данной информации и направить в суд иск о признании недействительным водительского удостоверения Михаила Ефремова", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 21:24
Ефремов написал письмо из СИЗО
3810002
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовВячеслав ЛысаковПроисшествия
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