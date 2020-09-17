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https://ria.ru/20200917/efremov-1577362949.html
Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову
Адвокат компании, которая владела разбитым в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном "Лада", объяснил mk.ru, почему наказание актеру может быть смягчено. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:51
2020-09-17T08:53
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
михаил ефремов
москва
раменское
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат компании, которая владела разбитым в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаилом Ефремовым</a> фургоном "Лада", объяснил <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>, почему наказание актеру может быть смягчено.Накануне стало известно, что ООО "Стоун-XXI", владевшее фургоном, подало в суд апелляцию с просьбой отменить приговор Ефремову.По словам адвоката Ивана Арестова, компанию не допустили до участия в процессе, поэтому актер не имел возможности возместить причиненный вред. Однако если Ефремов выплатит компенсацию родственникам погибшего и фирме — владельцу фургона, "это скажется на его сроке", считает юрист.В пример он привел приговор по аналогичному делу, вынесенный в феврале в подмосковном городе <a href="http://ria.ru/location_Ramenskoe/" target="_blank" data-auto="true">Раменское</a>. "Водитель в состоянии опьянения совершил такое же ДТП, человек там погиб. Виновного судили по той же статье, что и Ефремова. Ему дали два с половиной года колонии-поселения. У него были все смягчающие обстоятельства — он признал вину и возместил вред пострадавшим", — сказал адвокат.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html
Был бы работающий профсоюз - после такого заявления разорил бы собственника. А так - делайте выводы, сотрудники этого ООО Ваш работодатель сотрудничает с вашими убийцами.
66
В Раменском смягчающие были, а у Ефремова - нет, вину не признал. Отягчающие были - наркотическое и алкогольное опьянение. За одну наркоту там 10-ка маячит
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москва
раменское
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, раменское, происшествия

Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову

02:51 17.09.2020 (обновлено: 08:53 17.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Адвокат компании, которая владела разбитым в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном "Лада", объяснил mk.ru, почему наказание актеру может быть смягчено.
Накануне стало известно, что ООО "Стоун-XXI", владевшее фургоном, подало в суд апелляцию с просьбой отменить приговор Ефремову.
По словам адвоката Ивана Арестова, компанию не допустили до участия в процессе, поэтому актер не имел возможности возместить причиненный вред. Однако если Ефремов выплатит компенсацию родственникам погибшего и фирме — владельцу фургона, "это скажется на его сроке", считает юрист.
В пример он привел приговор по аналогичному делу, вынесенный в феврале в подмосковном городе Раменское. "Водитель в состоянии опьянения совершил такое же ДТП, человек там погиб. Виновного судили по той же статье, что и Ефремова. Ему дали два с половиной года колонии-поселения. У него были все смягчающие обстоятельства — он признал вину и возместил вред пострадавшим", — сказал адвокат.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 21:24
Ефремов написал письмо из СИЗО
2298426258
Обсудить 8
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Михаил ЕфремовМоскваРаменскоеПроисшествия
Популярные комментарии
Был бы работающий профсоюз - после такого заявления разорил бы собственника. А так - делайте выводы, сотрудники этого ООО Ваш работодатель сотрудничает с вашими убийцами.
17 сентября, 04:49
Vadim RumyantsevVadim Rumyantsev
6300003
В Раменском смягчающие были, а у Ефремова - нет, вину не признал. Отягчающие были - наркотическое и алкогольное опьянение. За одну наркоту там 10-ка маячит
17 сентября, 04:14
CBG MosCBG Mos
5100002
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