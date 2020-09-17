https://ria.ru/20200917/efremov-1577362949.html

Владелец автомобиля Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову

Адвокат компании, которая владела разбитым в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном "Лада", объяснил mk.ru, почему наказание актеру может быть смягчено. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T02:51

2020-09-17T02:51

2020-09-17T08:53

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

михаил ефремов

москва

раменское

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575984211_0:155:2560:1595_1400x0_80_0_0_b59be2f883350e7269219fe0564b7f85.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат компании, которая владела разбитым в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаилом Ефремовым</a> фургоном "Лада", объяснил <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">mk.ru</a>, почему наказание актеру может быть смягчено.Накануне стало известно, что ООО "Стоун-XXI", владевшее фургоном, подало в суд апелляцию с просьбой отменить приговор Ефремову.По словам адвоката Ивана Арестова, компанию не допустили до участия в процессе, поэтому актер не имел возможности возместить причиненный вред. Однако если Ефремов выплатит компенсацию родственникам погибшего и фирме — владельцу фургона, "это скажется на его сроке", считает юрист.В пример он привел приговор по аналогичному делу, вынесенный в феврале в подмосковном городе <a href="http://ria.ru/location_Ramenskoe/" target="_blank" data-auto="true">Раменское</a>. "Водитель в состоянии опьянения совершил такое же ДТП, человек там погиб. Виновного судили по той же статье, что и Ефремова. Ему дали два с половиной года колонии-поселения. У него были все смягчающие обстоятельства — он признал вину и возместил вред пострадавшим", — сказал адвокат.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада", за рулем которого был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

https://ria.ru/20200916/pismo-1577358972.html

Vadim Rumyantsev Был бы работающий профсоюз - после такого заявления разорил бы собственника. А так - делайте выводы, сотрудники этого ООО Ваш работодатель сотрудничает с вашими убийцами. 66

CBG Mos В Раменском смягчающие были, а у Ефремова - нет, вину не признал. Отягчающие были - наркотическое и алкогольное опьянение. За одну наркоту там 10-ка маячит 53

8

москва

раменское

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), михаил ефремов, москва, раменское, происшествия