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Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
Суд Ханты-Мансийского автономного округа направил на пересмотр уголовное дело о ДТП с автобусом, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, в связи с... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:14
2020-09-17T11:26
татьяна тарасова
иван анисимов
генеральная прокуратура рф
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Суд Ханты-Мансийского автономного округа направил на пересмотр уголовное дело о ДТП с автобусом, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.В феврале 2018 года суд вынес приговор фигурантам дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука - на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова. Экс-директора спортшколы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены, обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив права занимать определенные должности на 2 года. При этом <a href="http://ria.ru/person_TatjanaTarasova/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовой</a> было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.В конце августа в суде ХМАО сообщили, что на сентябрь назначено заседание, в ходе которого коллегия рассмотрит возможность пересмотра приговора по данному делу. Один из адвокатов потерпевших Дмитрий Дядькин пояснял РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ согласилась с доводами следствия и направила в суд заключение из-за вновь открывшихся обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости отмены приговора и пересмотра дела.Дядькин по итогам заседания в четверг сказал журналистам, что решением окружного суда "абсолютно точно" удовлетворен. "Потерпевшие хотят получить справедливое решение, чтобы обстоятельства, о которых они всегда говорили, были объективно рассмотрены. Круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват... Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей", - отметил юрист.Адвокат Тарасовой <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Anisimov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Анисимов</a> подчеркнул, что решение об обжаловании определения суда будет зависеть от мнения его подзащитной. "Будем думать, потому что мы три инстанции подряд пытались обжаловать решение по тем же обстоятельствам", - пояснил он.
https://ria.ru/20200916/avariya-1577258022.html
https://ria.ru/20200821/yugra-1576077983.html
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татьяна тарасова, иван анисимов, генеральная прокуратура рф, происшествия

Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей

11:14 17.09.2020 (обновлено: 11:26 17.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВ результате дорожной аварии в ХМАО погибли дети
В результате дорожной аварии в ХМАО погибли дети - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа направил на пересмотр уголовное дело о ДТП с автобусом, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
"Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО - Югры... определила: заключение заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить и возобновить производство по иным новым обстоятельствам по уголовному делу в отношении осужденных Саитханова, Зайнуллина, Сидорука, Тарасовой; отменить приговор Ханты-Мансийского районного суда от 5 февраля 2018 года", - сказала судья на заседании в четверг, уточнив, что дело будет возвращено в Генпрокуратуру.
Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.
В феврале 2018 года суд вынес приговор фигурантам дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука - на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова. Экс-директора спортшколы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены, обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.
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В конце августа в суде ХМАО сообщили, что на сентябрь назначено заседание, в ходе которого коллегия рассмотрит возможность пересмотра приговора по данному делу. Один из адвокатов потерпевших Дмитрий Дядькин пояснял РИА Новости, что Генпрокуратура РФ согласилась с доводами следствия и направила в суд заключение из-за вновь открывшихся обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости отмены приговора и пересмотра дела.
Дядькин по итогам заседания в четверг сказал журналистам, что решением окружного суда "абсолютно точно" удовлетворен. "Потерпевшие хотят получить справедливое решение, чтобы обстоятельства, о которых они всегда говорили, были объективно рассмотрены. Круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват... Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей", - отметил юрист.
Адвокат Тарасовой Иван Анисимов подчеркнул, что решение об обжаловании определения суда будет зависеть от мнения его подзащитной. "Будем думать, потому что мы три инстанции подряд пытались обжаловать решение по тем же обстоятельствам", - пояснил он.
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