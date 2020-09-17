https://ria.ru/20200917/dtp-1577372827.html

Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей

Суд Ханты-Мансийского автономного округа направил на пересмотр уголовное дело о ДТП с автобусом, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, в связи с... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:14

2020-09-17T11:14

2020-09-17T11:26

татьяна тарасова

иван анисимов

генеральная прокуратура рф

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Суд Ханты-Мансийского автономного округа направил на пересмотр уголовное дело о ДТП с автобусом, в котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.Авария произошла вечером 4 декабря 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, в результате погибли 12 человек, 10 из них - дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из окружного центра в Нефтеюганск. После ДТП были госпитализированы 22 человека.В феврале 2018 года суд вынес приговор фигурантам дела. Водитель грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раиль Саитханов получил 6 лет и 9 месяцев колонии, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука - на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова. Экс-директора спортшколы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены, обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив права занимать определенные должности на 2 года. При этом <a href="http://ria.ru/person_TatjanaTarasova/" target="_blank" data-auto="true">Тарасовой</a> было зачтено содержание под домашним арестом, она отбыла наказание.В конце августа в суде ХМАО сообщили, что на сентябрь назначено заседание, в ходе которого коллегия рассмотрит возможность пересмотра приговора по данному делу. Один из адвокатов потерпевших Дмитрий Дядькин пояснял РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> РФ согласилась с доводами следствия и направила в суд заключение из-за вновь открывшихся обстоятельств, которые свидетельствуют о необходимости отмены приговора и пересмотра дела.Дядькин по итогам заседания в четверг сказал журналистам, что решением окружного суда "абсолютно точно" удовлетворен. "Потерпевшие хотят получить справедливое решение, чтобы обстоятельства, о которых они всегда говорили, были объективно рассмотрены. Круг виновных, определенный первым судом, узкий и не соответствует тем, кто реально виноват... Это лица, причастные к креплению груза, перевозке груза. Есть вопросы по иным должностным лицам, причастным к организации перевозки детей", - отметил юрист.Адвокат Тарасовой <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Anisimov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Анисимов</a> подчеркнул, что решение об обжаловании определения суда будет зависеть от мнения его подзащитной. "Будем думать, потому что мы три инстанции подряд пытались обжаловать решение по тем же обстоятельствам", - пояснил он.

https://ria.ru/20200916/avariya-1577258022.html

https://ria.ru/20200821/yugra-1576077983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна тарасова, иван анисимов, генеральная прокуратура рф, происшествия