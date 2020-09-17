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На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода
Пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте на северо-востоке Москвы, попал под колеса автобуса, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:12
2020-09-17T11:31
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, попал под колеса автобуса, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> в четверг.Пешеход, переходивший дорогу, госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Автобус иностранного производства наехал на пешехода, пострадавший направлен в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200906/dtp-1576830643.html
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москва, происшествия

На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода

11:12 17.09.2020 (обновлено: 11:31 17.09.2020)
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© Фото : Департамент транспорта города МосквыМужчина, переходивший дорогу в неположенном месте на Проспекте Мира в Москве
Мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте на Проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Департамент транспорта города Москвы
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте на северо-востоке Москвы, попал под колеса автобуса, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале в четверг.
"На проспекте Мира, 112 автобус, принадлежащий транспортной компании Петро Бас, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте", - говорится в сообщении.
Пешеход, переходивший дорогу, госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Автобус иностранного производства наехал на пешехода, пострадавший направлен в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
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