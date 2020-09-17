https://ria.ru/20200917/dtp-1577372679.html

На северо-востоке Москвы автобус сбил пешехода

Пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте на северо-востоке Москвы, попал под колеса автобуса, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:12

2020-09-17T11:12

2020-09-17T11:31

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, попал под колеса автобуса, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad" target="_blank">Telegram-канале</a> в четверг.Пешеход, переходивший дорогу, госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Автобус иностранного производства наехал на пешехода, пострадавший направлен в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200906/dtp-1576830643.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия