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В Москве мотоциклист погиб в ДТП с двумя легковушками
Мотоциклист погиб на юго-востоке Москвы, врезавшись в легковой автомобиль после того, как водитель другой легковушки не уступил ему дорогу и допустил... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:44
2020-09-17T09:44
авто
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА. 16 сен - РИА Новости. </strong>Мотоциклист погиб на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, врезавшись в легковой автомобиль после того, как водитель другой легковушки не уступил ему дорогу и допустил столкновение, сообщили в пресс-службе столичного главка.В отношении водителя, не уступившего дорогу мотоциклисту, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), он находится под подпиской о невыезде.
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авто, москва, происшествия

В Москве мотоциклист погиб в ДТП с двумя легковушками

09:44 17.09.2020
472
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА. 16 сен - РИА Новости. Мотоциклист погиб на юго-востоке Москвы, врезавшись в легковой автомобиль после того, как водитель другой легковушки не уступил ему дорогу и допустил столкновение, сообщили в пресс-службе столичного главка.
"Днем 16 сентября по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 117, мужчина, управляя автомобилем Huyndai и следуя в направлении улицы Академика Скрябина, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение со следовавшим во встречном направлении мотоциклом Honda. После чего водитель данного мотоцикла потерял управление и совершил столкновение со следовавшей во встречном направлении машиной "ВАЗ". В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
В отношении водителя, не уступившего дорогу мотоциклисту, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), он находится под подпиской о невыезде.
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