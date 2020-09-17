https://ria.ru/20200917/dtp-1577367755.html

В Москве мотоциклист погиб в ДТП с двумя легковушками

Мотоциклист погиб на юго-востоке Москвы, врезавшись в легковой автомобиль после того, как водитель другой легковушки не уступил ему дорогу и допустил... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:44

2020-09-17T09:44

2020-09-17T09:44

авто

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА. 16 сен - РИА Новости. </strong>Мотоциклист погиб на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, врезавшись в легковой автомобиль после того, как водитель другой легковушки не уступил ему дорогу и допустил столкновение, сообщили в пресс-службе столичного главка.В отношении водителя, не уступившего дорогу мотоциклисту, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), он находится под подпиской о невыезде.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия