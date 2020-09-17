В Москве мотоциклист погиб в ДТП с двумя легковушками
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА. 16 сен - РИА Новости. Мотоциклист погиб на юго-востоке Москвы, врезавшись в легковой автомобиль после того, как водитель другой легковушки не уступил ему дорогу и допустил столкновение, сообщили в пресс-службе столичного главка.
"Днем 16 сентября по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 117, мужчина, управляя автомобилем Huyndai и следуя в направлении улицы Академика Скрябина, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение со следовавшим во встречном направлении мотоциклом Honda. После чего водитель данного мотоцикла потерял управление и совершил столкновение со следовавшей во встречном направлении машиной "ВАЗ". В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
В отношении водителя, не уступившего дорогу мотоциклисту, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека"), он находится под подпиской о невыезде.