https://ria.ru/20200917/dtp-1577361848.html
В Монреале автомобиль сбил девять человек
Мужчина в канадском городе Монреаль сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал CTV со ссылкой на... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:05
2020-09-17T00:05
2020-09-17T00:05
монреаль
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина в канадском городе <a href="http://ria.ru/location_Montreal/" target="_blank" data-auto="true">Монреаль</a> сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал <a href="https://www.ctv.ca/" target="_blank">CTV</a> со ссылкой на правоохранительные органы.По данным полиции города, 38-летний мужчина наехал на первого пешехода в среду около 12.45 по местному времени (19.45 мск), после чего скрылся с места происшествия. Позже неподалеку он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.Как заявил представитель полиции Мануэль Кутюр, все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни.Водитель был задержан. По словам Кутюра, водитель не разгонялся и не ехал очень быстро, но в какой-то момент выехал на тротуар. При этом нет свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.Расследование причин инцидента продолжается.
https://ria.ru/20200902/dtp-1576638976.html
1
монреаль
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монреаль, в мире
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Мужчина в канадском городе Монреаль
сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал CTV
со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции города, 38-летний мужчина наехал на первого пешехода в среду около 12.45 по местному времени (19.45 мск), после чего скрылся с места происшествия. Позже неподалеку он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.
Как заявил представитель полиции Мануэль Кутюр, все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни.
Водитель был задержан. По словам Кутюра, водитель не разгонялся и не ехал очень быстро, но в какой-то момент выехал на тротуар. При этом нет свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.
Расследование причин инцидента продолжается.