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В Монреале автомобиль сбил девять человек
Мужчина в канадском городе Монреаль сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал CTV со ссылкой на... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:05
2020-09-17T00:05
монреаль
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина в канадском городе <a href="http://ria.ru/location_Montreal/" target="_blank" data-auto="true">Монреаль</a> сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал <a href="https://www.ctv.ca/" target="_blank">CTV</a> со ссылкой на правоохранительные органы.По данным полиции города, 38-летний мужчина наехал на первого пешехода в среду около 12.45 по местному времени (19.45 мск), после чего скрылся с места происшествия. Позже неподалеку он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.Как заявил представитель полиции Мануэль Кутюр, все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни.Водитель был задержан. По словам Кутюра, водитель не разгонялся и не ехал очень быстро, но в какой-то момент выехал на тротуар. При этом нет свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.Расследование причин инцидента продолжается.
https://ria.ru/20200902/dtp-1576638976.html
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монреаль, в мире

В Монреале автомобиль сбил девять человек

00:05 17.09.2020
858
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мужчина в канадском городе Монреаль сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал CTV со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным полиции города, 38-летний мужчина наехал на первого пешехода в среду около 12.45 по местному времени (19.45 мск), после чего скрылся с места происшествия. Позже неподалеку он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.
Как заявил представитель полиции Мануэль Кутюр, все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни.
Водитель был задержан. По словам Кутюра, водитель не разгонялся и не ехал очень быстро, но в какой-то момент выехал на тротуар. При этом нет свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.
Расследование причин инцидента продолжается.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 16:37
В Ульяновской области легковушка сбила трех детей
7740150
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МонреальВ мире
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