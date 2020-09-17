https://ria.ru/20200917/dtp-1577361848.html

В Монреале автомобиль сбил девять человек

Мужчина в канадском городе Монреаль сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал CTV со ссылкой на... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:05

2020-09-17T00:05

2020-09-17T00:05

монреаль

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Мужчина в канадском городе <a href="http://ria.ru/location_Montreal/" target="_blank" data-auto="true">Монреаль</a> сбил на машине девять человек, в том числе детей, полиция задержала его, сообщает телеканал <a href="https://www.ctv.ca/" target="_blank">CTV</a> со ссылкой на правоохранительные органы.По данным полиции города, 38-летний мужчина наехал на первого пешехода в среду около 12.45 по местному времени (19.45 мск), после чего скрылся с места происшествия. Позже неподалеку он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.Как заявил представитель полиции Мануэль Кутюр, все пострадавшие были доставлены в больницу, предположительно, с травмами, которые не угрожают их жизни.Водитель был задержан. По словам Кутюра, водитель не разгонялся и не ехал очень быстро, но в какой-то момент выехал на тротуар. При этом нет свидетельств тому, что задержанный действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.Расследование причин инцидента продолжается.

https://ria.ru/20200902/dtp-1576638976.html

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монреаль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монреаль, в мире