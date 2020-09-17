Подмосковный портал "Добродел" помог решить 1,7 миллиона проблем
© Пресс-служба правительства Московской областиПодмосковный портал "Добродел" помог решить 1,7 миллиона проблем
© Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. С помощью подмосковного портала "Добродел" за пять лет его работы решены 1,7 миллиона проблем, о которых сообщили на этот сервис жители региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Портал создан по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, чтобы жители области могли решать свои проблемы быстро и без лишней волокиты. Всего на "Доброделе" представлено более 600 категорий по всем направлениям — от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе.
"Добродел" не только дает возможность сообщить о проблемах, но и позволяет принимать участие в создании более комфортной среды c помощью голосований и опросов. В 2020 году на портале проведено 12 голосований и 64 опроса, в которых приняли участие более 580 тысяч человек. Наибольшее количество голосов было отдано за включение дорог в план ремонта, установку освещения на дорогах, создание новых детских игровых площадок. Также в этом году было запущено "Инициативное бюджетирование" — пользователи предложили более 600 проектов и оставили 95 тысяч голосов за наиболее значимые инициативы. Чтобы сообщить о проблеме, можно зарегистрироваться на сайте "Добродел", либо скачать мобильное приложение для Android или iOS, напомнили в пресс-службе.