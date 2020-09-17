https://ria.ru/20200917/dobrodel-1577404589.html

Подмосковный портал "Добродел" помог решить 1,7 миллиона проблем

С помощью подмосковного портала "Добродел" за пять лет его работы решены 1,7 миллиона проблем, о которых сообщили на этот сервис жители региона, сообщает... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:19

2020-09-17T18:19

2020-09-17T18:19

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> С помощью подмосковного портала "Добродел" за пять лет его работы решены 1,7 миллиона проблем, о которых сообщили на этот сервис жители региона, сообщает пресс-служба облправительства.Портал создан по поручению губернатора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, чтобы жители области могли решать свои проблемы быстро и без лишней волокиты. Всего на "Доброделе" представлено более 600 категорий по всем направлениям — от записи в детский сад до получения госуслуг в электронном виде. Все сообщения в течение 24 часов рассматриваются профильным ведомством. Исполнитель либо устраняет проблему, либо назначает дату ее решения. По итогу житель получает отчет о проделанной работе."Добродел" не только дает возможность сообщить о проблемах, но и позволяет принимать участие в создании более комфортной среды c помощью голосований и опросов. В 2020 году на портале проведено 12 голосований и 64 опроса, в которых приняли участие более 580 тысяч человек. Наибольшее количество голосов было отдано за включение дорог в план ремонта, установку освещения на дорогах, создание новых детских игровых площадок. Также в этом году было запущено "Инициативное бюджетирование" — пользователи предложили более 600 проектов и оставили 95 тысяч голосов за наиболее значимые инициативы. Чтобы сообщить о проблеме, можно зарегистрироваться <a href="http://dobrodel.mosreg.ru" target="_blank">на сайте</a> "Добродел", либо скачать мобильное приложение для Android или iOS, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20191015/1559798933.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)