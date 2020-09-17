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Песков назвал выдачу Польше диспетчеров по делу Качиньского невозможной
Россия в любом случае не выдаст Польше авиационных диспетчеров по делу Качиньского, заявил РИА Новости замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь президента РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:10
2020-09-17T15:18
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
смоленск
россия
дмитрий песков
лех качиньский
польша
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия в любом случае не выдаст <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> авиационных диспетчеров по делу Качиньского, заявил РИА Новости замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения в 2010 году самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a>. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.Представитель генпрокуратуры Польши ранее сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный - это Павел П., Виктор Р. и Николай К. В соответствии с польским законодательством, полные фамилии лиц, в отношении которых ведутся процессуальные действия, называть запрещено.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20200731/1575240224.html
https://ria.ru/20200801/1575252637.html
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смоленск
россия
польша
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ту-154, межгосударственный авиационный комитет, смоленск, россия, дмитрий песков, лех качиньский, польша

Песков назвал выдачу Польше диспетчеров по делу Качиньского невозможной

14:10 17.09.2020 (обновлено: 15:18 17.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия в любом случае не выдаст Польше авиационных диспетчеров по делу Качиньского, заявил РИА Новости замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это невозможно по нашему законодательству", - сказал Песков агентству.

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения в 2010 году самолета с президентом Лехом Качиньским. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
Представитель генпрокуратуры Польши ранее сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный - это Павел П., Виктор Р. и Николай К. В соответствии с польским законодательством, полные фамилии лиц, в отношении которых ведутся процессуальные действия, называть запрещено.
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 20:30
Слуцкий уличил Польшу в зарабатывании очков на катастрофе Ту-154
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В Москве неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 12:36
Захарова оценила повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
10102123
Обсудить 7
Ту-154Межгосударственный авиационный комитетСмоленскРоссияДмитрий ПесковЛех КачиньскийПольша
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