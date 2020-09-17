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"Началась война". Разводящаяся с Дидюлей супруга боится за жизнь дочери
Супруга музыканта Валерия Дидюли Евгения заявила, что боится за себя и дочь. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:49
2020-09-17T15:55
культура
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Супруга музыканта Валерия Дидюли Евгения заявила, что боится за себя и дочь. "Началась бракоразводная война. С этого дня я уже серьезно боюсь за жизнь своего ребенка и за свою! Нашей кошечки Сонечки с нами больше нет. Прощай, друг", — написала она в Instagram. В комментариях она пояснила, что животное убили. Имеет ли к этому отношение ее супруг, она не пояснила. Бракоразводный процесс начнется 28 сентября. Причина развода пары неизвестна, однако в последних постах в соцсетях Евгения намекала на измену. Также некоторое время назад она опубликовала пост за подписью адвоката Жанны Маргулис. В нем говорилось о необходимости развода с мужчиной, который издевается над близкими.
https://ria.ru/20200916/alibasov-1577320934.html
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шоу-бизнес

"Началась война". Разводящаяся с Дидюлей супруга боится за жизнь дочери

15:49 17.09.2020 (обновлено: 15:55 17.09.2020)
564
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМузыкант, композитор Дидюля во время своего выступления
Музыкант, композитор Дидюля во время своего выступления - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Супруга музыканта Валерия Дидюли Евгения заявила, что боится за себя и дочь.
"Началась бракоразводная война. С этого дня я уже серьезно боюсь за жизнь своего ребенка и за свою! Нашей кошечки Сонечки с нами больше нет. Прощай, друг", — написала она в Instagram.
В комментариях она пояснила, что животное убили. Имеет ли к этому отношение ее супруг, она не пояснила.
Бракоразводный процесс начнется 28 сентября. Причина развода пары неизвестна, однако в последних постах в соцсетях Евгения намекала на измену.
Также некоторое время назад она опубликовала пост за подписью адвоката Жанны Маргулис. В нем говорилось о необходимости развода с мужчиной, который издевается над близкими.
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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