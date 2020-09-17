https://ria.ru/20200917/didyulya-1577392941.html

"Началась война". Разводящаяся с Дидюлей супруга боится за жизнь дочери

Супруга музыканта Валерия Дидюли Евгения заявила, что боится за себя и дочь. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:49

2020-09-17T15:49

2020-09-17T15:55

культура

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Супруга музыканта Валерия Дидюли Евгения заявила, что боится за себя и дочь. "Началась бракоразводная война. С этого дня я уже серьезно боюсь за жизнь своего ребенка и за свою! Нашей кошечки Сонечки с нами больше нет. Прощай, друг", — написала она в Instagram. В комментариях она пояснила, что животное убили. Имеет ли к этому отношение ее супруг, она не пояснила. Бракоразводный процесс начнется 28 сентября. Причина развода пары неизвестна, однако в последних постах в соцсетях Евгения намекала на измену. Также некоторое время назад она опубликовала пост за подписью адвоката Жанны Маргулис. В нем говорилось о необходимости развода с мужчиной, который издевается над близкими.

https://ria.ru/20200916/alibasov-1577320934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес