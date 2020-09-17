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В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда
Кабмин поддержал инициативу "Единой России" о запрете забирать детей из семьи без решения суда, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:43
2020-09-17T18:43
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин поддержал инициативу "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" о запрете забирать детей из семьи без решения суда, сообщили в пресс-службе партии.В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> готовится рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении, уточнили в партии.Один из авторов законопроекта, депутат ГД <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> (ЕР) напомнил, что в принятых поправках к конституции дети называются важнейшим приоритетом государственной политики РФ. В связи с этим нужно свести к минимуму вторжение государства в семью, отметил он. Изъятие ребенка из семьи создает риск серьезного нарушения прав как детей, так и их родителей, считает другой автор законопроекта, сенатор Андрей Клишас.В ЕР напомнили, что сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел, суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях — когда он может умереть в течение нескольких часов.
https://ria.ru/20200617/1573064683.html
https://ria.ru/20200618/1573103344.html
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, единая россия, общество

В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда

15:43 17.09.2020 (обновлено: 18:43 17.09.2020)
1289
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кабмин поддержал инициативу "Единой России" о запрете забирать детей из семьи без решения суда, сообщили в пресс-службе партии.
"Правительство поддержало инициативу "Единой России" о запрете забирать детей из семьи без решения суда", - говорится в сообщении.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня, 14:28
ЕР предложила обеспечить учителей льготным высокоскоростным интернетом
В Госдуме готовится рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении, уточнили в партии.
Один из авторов законопроекта, депутат ГД Павел Крашенинников (ЕР) напомнил, что в принятых поправках к конституции дети называются важнейшим приоритетом государственной политики РФ. В связи с этим нужно свести к минимуму вторжение государства в семью, отметил он. Изъятие ребенка из семьи создает риск серьезного нарушения прав как детей, так и их родителей, считает другой автор законопроекта, сенатор Андрей Клишас.
"Законопроектом предлагается исходить, прежде всего, из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства", — цитирует Клишаса пресс-служба ЕР.
Врач - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 10:20
ЕР предложила дать медработникам приоритет на получение мест в детсадах
В ЕР напомнили, что сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел, суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях — когда он может умереть в течение нескольких часов.
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Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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