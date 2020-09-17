В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда
15:43 17.09.2020 (обновлено: 18:43 17.09.2020)
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Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кабмин поддержал инициативу "Единой России" о запрете забирать детей из семьи без решения суда, сообщили в пресс-службе партии.
"Правительство поддержало инициативу "Единой России" о запрете забирать детей из семьи без решения суда", - говорится в сообщении.
В Госдуме готовится рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении, уточнили в партии.
Один из авторов законопроекта, депутат ГД Павел Крашенинников (ЕР) напомнил, что в принятых поправках к конституции дети называются важнейшим приоритетом государственной политики РФ. В связи с этим нужно свести к минимуму вторжение государства в семью, отметил он. Изъятие ребенка из семьи создает риск серьезного нарушения прав как детей, так и их родителей, считает другой автор законопроекта, сенатор Андрей Клишас.
"Законопроектом предлагается исходить, прежде всего, из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства", — цитирует Клишаса пресс-служба ЕР.
В ЕР напомнили, что сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел, суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях — когда он может умереть в течение нескольких часов.