https://ria.ru/20200917/deti-1577392343.html

В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда

Кабмин поддержал инициативу "Единой России" о запрете забирать детей из семьи без решения суда, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:43

2020-09-17T15:43

2020-09-17T18:43

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин поддержал инициативу "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" о запрете забирать детей из семьи без решения суда, сообщили в пресс-службе партии.В <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> готовится рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении, уточнили в партии.Один из авторов законопроекта, депутат ГД <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> (ЕР) напомнил, что в принятых поправках к конституции дети называются важнейшим приоритетом государственной политики РФ. В связи с этим нужно свести к минимуму вторжение государства в семью, отметил он. Изъятие ребенка из семьи создает риск серьезного нарушения прав как детей, так и их родителей, считает другой автор законопроекта, сенатор Андрей Клишас.В ЕР напомнили, что сейчас забрать ребенка из семьи можно по решению органов опеки в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью. Поправки предполагают, что это можно будет сделать только по решению суда. С заявлением могут обратиться органы опеки или внутренних дел, суд должен рассмотреть его в течение суток. Без судебного решения ребенка смогут забрать из семьи только в исключительных случаях — когда он может умереть в течение нескольких часов.

https://ria.ru/20200617/1573064683.html

https://ria.ru/20200618/1573103344.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, единая россия, общество