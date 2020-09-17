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Курт Рассел и Голди Хоун спасают праздник в "Рождественских хрониках 2"
Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:28
2020-09-17T07:28
культура
кино и сериалы
netflix
гарри поттер
курт рассел
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в Твиттере. Им предстоит в очередной раз спасти праздник.В первой части франшизы брат и сестра (Тедди и Кейт) собирались снять на видео появление в доме Санта Клауса, но эта затея обернулась неожиданным приключением с участием эльфов и оленей.Во втором фильме Кейт — циничный подросток и не хочет проводить Рождество в компании с новым парнем своей мамы и его сыном Джеком. Она решает сбежать, но тут появляется злой волшебник Белсникель, который стремится уничтожить Рождество. Режиссер картины – Крис Коламбус ("Один дома" и первые две части "Гарри Поттера"). Премьера запланирована на Netflix 25 ноября.
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кино и сериалы, netflix, гарри поттер, курт рассел, голди хоун

Курт Рассел и Голди Хоун спасают праздник в "Рождественских хрониках 2"

07:28 17.09.2020
119
© Фото : Netflix 2018"Рождественские хроники"
Рождественские хроники - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Netflix 2018
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в Твиттере. Им предстоит в очередной раз спасти праздник.
В первой части франшизы брат и сестра (Тедди и Кейт) собирались снять на видео появление в доме Санта Клауса, но эта затея обернулась неожиданным приключением с участием эльфов и оленей.
Во втором фильме Кейт — циничный подросток и не хочет проводить Рождество в компании с новым парнем своей мамы и его сыном Джеком. Она решает сбежать, но тут появляется злой волшебник Белсникель, который стремится уничтожить Рождество.
Режиссер картины – Крис Коламбус ("Один дома" и первые две части "Гарри Поттера"). Премьера запланирована на Netflix 25 ноября.
Голди Хоун и Курт Рассел на открытии именных звезд на Аллее славы в Голливуде - РИА Новости, 1920, 05.05.2017
5 мая 2017, 08:49Культура
Курт Рассел и Голди Хоун получили звезды на "Аллее славы" в Голливуде
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