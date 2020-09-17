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Курт Рассел и Голди Хоун спасают праздник в "Рождественских хрониках 2"

Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T07:28

2020-09-17T07:28

2020-09-17T07:28

культура

кино и сериалы

netflix

гарри поттер

курт рассел

голди хоун

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в Твиттере. Им предстоит в очередной раз спасти праздник.В первой части франшизы брат и сестра (Тедди и Кейт) собирались снять на видео появление в доме Санта Клауса, но эта затея обернулась неожиданным приключением с участием эльфов и оленей.Во втором фильме Кейт — циничный подросток и не хочет проводить Рождество в компании с новым парнем своей мамы и его сыном Джеком. Она решает сбежать, но тут появляется злой волшебник Белсникель, который стремится уничтожить Рождество. Режиссер картины – Крис Коламбус ("Один дома" и первые две части "Гарри Поттера"). Премьера запланирована на Netflix 25 ноября.

https://ria.ru/20170505/1493716229.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, netflix, гарри поттер, курт рассел, голди хоун