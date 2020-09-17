https://ria.ru/20200917/christmas-1577346436.html
Курт Рассел и Голди Хоун спасают праздник в "Рождественских хрониках 2"
Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T07:28
2020-09-17T07:28
2020-09-17T07:28
культура
кино и сериалы
netflix
гарри поттер
курт рассел
голди хоун
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости</strong>. Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в Твиттере. Им предстоит в очередной раз спасти праздник.В первой части франшизы брат и сестра (Тедди и Кейт) собирались снять на видео появление в доме Санта Клауса, но эта затея обернулась неожиданным приключением с участием эльфов и оленей.Во втором фильме Кейт — циничный подросток и не хочет проводить Рождество в компании с новым парнем своей мамы и его сыном Джеком. Она решает сбежать, но тут появляется злой волшебник Белсникель, который стремится уничтожить Рождество. Режиссер картины – Крис Коламбус ("Один дома" и первые две части "Гарри Поттера"). Премьера запланирована на Netflix 25 ноября.
https://ria.ru/20170505/1493716229.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, netflix, гарри поттер, курт рассел, голди хоун
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Курт Рассел и Голди Хоун вернулись к ролям Санта-Клауса и его жены в "Рождественских хрониках 2", тизер проекта выложен на официальном аккаунте Netflix в Твиттере. Им предстоит в очередной раз спасти праздник.
В первой части франшизы брат и сестра (Тедди и Кейт) собирались снять на видео появление в доме Санта Клауса, но эта затея обернулась неожиданным приключением с участием эльфов и оленей.
Во втором фильме Кейт — циничный подросток и не хочет проводить Рождество в компании с новым парнем своей мамы и его сыном Джеком. Она решает сбежать, но тут появляется злой волшебник Белсникель, который стремится уничтожить Рождество.
Режиссер картины – Крис Коламбус ("Один дома" и первые две части "Гарри Поттера"). Премьера запланирована на Netflix 25 ноября.