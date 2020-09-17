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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200917/chechnya-1577362091.html
Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:38
2020-09-17T10:15
религия и мировоззрение
чеченская республика (чечня)
генеральная прокуратура рф
калининград
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечни</a> Шамсаил Саралиев заявил, что направит в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, они сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что мужчины не чеченцы, а это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями. В калининградской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> рассказали, что надеются на извинения от других участников происшествия. В среду глава духовно-культурного центра мусульман <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок молодых людей, уточнив, что все они уроженцы Дагестана.Он отметил, что чеченцев на этом видео не было и все мусульманское сообщество возмущено тем, что происходило."Я подготовил письмо в Генпрокуратуру России на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно "разжигания межнациональной розни" и нарушения закона о СМИ. Я не жду уголовного преследования, может быть, они просто поспешили, наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a>. Искреннее надеюсь, что демонизация чеченского народа в СМИ прекратится", — подытожил парламентарий.
https://ria.ru/20200916/chasovnya-1577338730.html
https://ria.ru/20200916/kaliningrad-1577338681.html
Настоящий мусульманин не видит никакой разницы между Храмами. Будь то Храм, или Мечеть, Иисус или Исса, Марьям или Дева Мария. Это одна и та же религия, и Аллах - переводится как Бог. Те, кто совершает такое - они экстремисты, разжигатели ненависти, к Исламу в первую очередь. В России мы русские, любой национальности и веры - веками живем в согласии. Мы пример всему миру, и этим нужно гордиться!
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Ну,пусть по традиции Ахеджакова.
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калининград
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чеченская республика (чечня), генеральная прокуратура рф, калининград, общество

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

00:38 17.09.2020 (обновлено: 10:15 17.09.2020)
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© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииДепутат Государственной думы Шамсаил Саралиев
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.
Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, они сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мужчины не чеченцы, а это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента.
Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 17:51Религия и мировоззрение
Епархия Калининграда надеется на извинения тех, кто помыл обувь в часовне
В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями. В калининградской епархии РПЦ рассказали, что надеются на извинения от других участников происшествия. В среду глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок молодых людей, уточнив, что все они уроженцы Дагестана.

"Случившееся в Калининграде осквернение святыни наших соотечественников — ужасное событие. Остроты во все это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счет громких заголовков. Они попытались демонизировать чеченский народ, который, как никто другой, знает цену межрелигиозного мира", — написал Саралиев в своем Telegram-канале. По его мнению, подобные ситуации имели место в изданиях Znak.com, "Подъем" и других.

Он отметил, что чеченцев на этом видео не было и все мусульманское сообщество возмущено тем, что происходило.
"Я подготовил письмо в Генпрокуратуру России на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно "разжигания межнациональной розни" и нарушения закона о СМИ. Я не жду уголовного преследования, может быть, они просто поспешили, наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же Роскомнадзора. Искреннее надеюсь, что демонизация чеченского народа в СМИ прекратится", — подытожил парламентарий.
Рыбная деревня в Калининграде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 17:51Религия и мировоззрение
Глава центра мусульман извинился за мывших обувь в храме в Калининграде
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Религия и мировоззрениеЧеченская республика (Чечня)Генеральная прокуратура РФКалининградОбщество
Популярные комментарии
Настоящий мусульманин не видит никакой разницы между Храмами. Будь то Храм, или Мечеть, Иисус или Исса, Марьям или Дева Мария. Это одна и та же религия, и Аллах - переводится как Бог. Те, кто совершает такое - они экстремисты, разжигатели ненависти, к Исламу в первую очередь. В России мы русские, любой национальности и веры - веками живем в согласии. Мы пример всему миру, и этим нужно гордиться!
17 сентября, 07:06
ИЯИбрагим Яблоков
10530014
Ну,пусть по традиции Ахеджакова.
17 сентября, 04:50
Cherry NckCherry Nck
15151001
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