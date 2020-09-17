https://ria.ru/20200917/chechnya-1577362091.html

Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:38

2020-09-17T00:38

2020-09-17T10:15

религия и мировоззрение

чеченская республика (чечня)

генеральная прокуратура рф

калининград

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155598/72/1555987204_0:0:1253:705_1400x0_80_0_0_ce0af5ac4aa86db2d23358fbbbcfff7a.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="https://ria.ru/chr/" target="_blank">Чечни</a> Шамсаил Саралиев заявил, что направит в <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, которые, по его мнению, очерняют чеченцев.Несколько дней назад молодые люди помыли ботинки в "Живоносном источнике" в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда, они сняли происходящее на видео и выложили ролик в интернет, получив массу гневных комментариев. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что мужчины не чеченцы, а это событие не может оставить равнодушным никого из верующих, и назвал произошедшее полным отсутствием нравственности у участников инцидента. В понедельник один из молодых людей, назвавшийся Расулом, записал видеообращение к калининградцам с извинениями. В калининградской епархии <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a> рассказали, что надеются на извинения от других участников происшествия. В среду глава духовно-культурного центра мусульман <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок молодых людей, уточнив, что все они уроженцы Дагестана.Он отметил, что чеченцев на этом видео не было и все мусульманское сообщество возмущено тем, что происходило."Я подготовил письмо в Генпрокуратуру России на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно "разжигания межнациональной розни" и нарушения закона о СМИ. Я не жду уголовного преследования, может быть, они просто поспешили, наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзора</a>. Искреннее надеюсь, что демонизация чеченского народа в СМИ прекратится", — подытожил парламентарий.

https://ria.ru/20200916/chasovnya-1577338730.html

https://ria.ru/20200916/kaliningrad-1577338681.html

Ибрагим Яблоков Настоящий мусульманин не видит никакой разницы между Храмами. Будь то Храм, или Мечеть, Иисус или Исса, Марьям или Дева Мария. Это одна и та же религия, и Аллах - переводится как Бог. Те, кто совершает такое - они экстремисты, разжигатели ненависти, к Исламу в первую очередь. В России мы русские, любой национальности и веры - веками живем в согласии. Мы пример всему миру, и этим нужно гордиться! 114

Cherry Nck Ну,пусть по традиции Ахеджакова. 32

13

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), генеральная прокуратура рф, калининград, общество