https://ria.ru/20200917/byudzhetnye-smartfony-1577400106.html

Аналитики спрогнозировали спрос на смартфоны после пандемии

По итогам 2020 года в мире ожидается увеличение спроса на недорогие смартфоны, но в долгосрочной перспективе ситуация изменится. К такому выводу пришли... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:22

2020-09-17T17:22

2020-09-17T17:22

риа наука

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>По итогам 2020 года в мире ожидается увеличение спроса на недорогие смартфоны, но в долгосрочной перспективе ситуация изменится. К такому выводу <u><a href="https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46865120" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a></u> аналитики компании International Data Corporation.В условиях нестабильной экономической ситуации потребители по всему миру, в том числе и в развитых странах, предпочитали приобретать мобильные телефоны в ценовом диапазоне 100-400 долларов. На такие трубки пришлось 60 проценты спроса, а до конца 2020 года доля таких устройств может возрасти.По итогам 2020 года будет продано смартфонов на общую сумму 422 миллиарда долларов. Это меньше, чем в 2019-м, когда реализовали на 458 миллиардов долларов.Впрочем, аналитики считают, что уже в ближайшие годы тренд развернется, и спрос "уйдет" в сегмент 400-600 долларов. Причина — в широком развертывании сетей пятого поколения, а смартфоны с 5G пока еще дороги.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии