https://ria.ru/20200917/brechalov-1577396174.html

Глава Удмуртии оценил тест на выявление предпринимательских способностей

Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в себе предпринимательские способности, пройдя тест, придуманный специалистами корпорации развития региона, и... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:29

2020-09-17T16:29

2020-09-17T17:15

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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<strong>УФА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> открыл в себе предпринимательские способности, пройдя тест, придуманный специалистами корпорации развития региона, и рассказал, как обычные школьники могут проверить свой потенциал ведения бизнеса."Корпорация развития Удмуртии подготовила отличный тест на выявление предпринимательских способностей! Признаюсь - прошел! Кстати, тестирование доступно и для школьников, и для взрослых. Надеюсь, результаты помогут кому-то принять решение о начале собственного дела, а действующим предпринимателям - удостовериться в правильности выбранного пути", - пишет Бречалов на своей странице "<a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".По словам главы Удмуртии, задачи теста не отнимут много времени."Для взрослых - несколько вопросов, которые позволяют сделать вывод о личностных качествах и интеллектуальных способностях. Школьники в целом потратят не более 45 минут на 130 вопросов и утверждений. Задача ребят - выбрать уровень согласия или несогласия с ними. После прохождения каждый получит отчет, который позволит оценить предпринимательский потенциал. По окончании участникам выдают именные электронные сертификаты. Удачи", - сообщил Бречалов.

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество