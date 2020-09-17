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Глава Удмуртии оценил тест на выявление предпринимательских способностей
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в себе предпринимательские способности, пройдя тест, придуманный специалистами корпорации развития региона, и... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:29
2020-09-17T17:15
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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<strong>УФА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> открыл в себе предпринимательские способности, пройдя тест, придуманный специалистами корпорации развития региона, и рассказал, как обычные школьники могут проверить свой потенциал ведения бизнеса."Корпорация развития Удмуртии подготовила отличный тест на выявление предпринимательских способностей! Признаюсь - прошел! Кстати, тестирование доступно и для школьников, и для взрослых. Надеюсь, результаты помогут кому-то принять решение о начале собственного дела, а действующим предпринимателям - удостовериться в правильности выбранного пути", - пишет Бречалов на своей странице "<a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".По словам главы Удмуртии, задачи теста не отнимут много времени."Для взрослых - несколько вопросов, которые позволяют сделать вывод о личностных качествах и интеллектуальных способностях. Школьники в целом потратят не более 45 минут на 130 вопросов и утверждений. Задача ребят - выбрать уровень согласия или несогласия с ними. После прохождения каждый получит отчет, который позволит оценить предпринимательский потенциал. По окончании участникам выдают именные электронные сертификаты. Удачи", - сообщил Бречалов.
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество

Глава Удмуртии оценил тест на выявление предпринимательских способностей

16:29 17.09.2020 (обновлено: 17:15 17.09.2020)
88
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 17 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл в себе предпринимательские способности, пройдя тест, придуманный специалистами корпорации развития региона, и рассказал, как обычные школьники могут проверить свой потенциал ведения бизнеса.
"Корпорация развития Удмуртии подготовила отличный тест на выявление предпринимательских способностей! Признаюсь - прошел! Кстати, тестирование доступно и для школьников, и для взрослых. Надеюсь, результаты помогут кому-то принять решение о начале собственного дела, а действующим предпринимателям - удостовериться в правильности выбранного пути", - пишет Бречалов на своей странице "ВКонтакте".
По словам главы Удмуртии, задачи теста не отнимут много времени.
"Для взрослых - несколько вопросов, которые позволяют сделать вывод о личностных качествах и интеллектуальных способностях. Школьники в целом потратят не более 45 минут на 130 вопросов и утверждений. Задача ребят - выбрать уровень согласия или несогласия с ними. После прохождения каждый получит отчет, который позволит оценить предпринимательский потенциал. По окончании участникам выдают именные электронные сертификаты. Удачи", - сообщил Бречалов.
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Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
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