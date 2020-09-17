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"Не хочу умирать": Эвелина Бледанс рассказала о своих страхах
Актриса Эвелина Бледанс заявила в эфире телеканала "Россия 1", что боится онкологического заболевания из-за сильных душевных переживаний. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T01:54
2020-09-17T03:46
россия
шоу-бизнес
эвелина бледанс
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_EHvelina_Bledans/" target="_blank" data-auto="true">Эвелина Бледанс</a> заявила в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>", что боится онкологического заболевания из-за сильных душевных переживаний.По словам Бледанс, онкология у нее может развиться из-за обостренного чувства вины. "Но я не хочу умирать. Потому что, если буду продолжать себя винить, меня сожрет рак — зачем мне это нужно. Я и так на какой-то грани нахожусь", — сказала она.Актриса добавила, что у нее есть еще много жизненных сил, которые есть на что потратить.
https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html
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россия, шоу-бизнес, эвелина бледанс

"Не хочу умирать": Эвелина Бледанс рассказала о своих страхах

01:54 17.09.2020 (обновлено: 03:46 17.09.2020)
936
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Эвелина Бледанс
Актриса Эвелина Бледанс - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актриса Эвелина Бледанс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Актриса Эвелина Бледанс заявила в эфире телеканала "Россия 1", что боится онкологического заболевания из-за сильных душевных переживаний.
По словам Бледанс, онкология у нее может развиться из-за обостренного чувства вины.
"Но я не хочу умирать. Потому что, если буду продолжать себя винить, меня сожрет рак — зачем мне это нужно. Я и так на какой-то грани нахожусь", — сказала она.
Актриса добавила, что у нее есть еще много жизненных сил, которые есть на что потратить.
Лаборант проводит биохимическое исследование онкомаркеров - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 12:58
Названы причины быстрого роста опухолей
100102
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РоссияШоу-бизнесЭвелина Бледанс
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