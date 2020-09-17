https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577398220.html

МИД Белоруссии прокомментировал резолюцию Европарламента

Резолюция Европарламента по ситуации в Белоруссии говорит о непонимании происходящих в республике процессов и абсолютной оторванности его от реалий, говорится в РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:59

2020-09-17T16:59

2020-09-17T18:09

протесты в белоруссии

европарламент

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Резолюция <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> говорит о непонимании происходящих в республике процессов и абсолютной оторванности его от реалий, говорится в комментарии белорусского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте в четверг."Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов", - говорится в комментарии.Депутаты Европарламента ранее <a href="https://ria.ru/20200917/vybory-1577384306.html" target="_blank">отказались признать результаты</a> президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести против белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> санкции и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением.В ведомстве подчеркнули, что в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в связи с принятием данной резолюции "убедились в непонимании (в Европарламенте - Прим. ред.) происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС"."Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и Беларуси совершенно очевидна. Но, понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории", - сказано в комментарии, приуроченном к принятию Европарламентом резолюции по ситуации в Белоруссии."Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте ведомства.В министерстве также отметили, что европарламентариям не помешали бы "минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран". "Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве республики.Вместо принятия подобных документов "стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента", считают в Минске.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257316.html

https://ria.ru/20200814/1575759363.html

Мык Чар Тот случай когда в Европе лучше знают о насущных проблемах у нас, чем сумчатые лукашисты во власти. 12

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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