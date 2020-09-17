СМИ рассказало, чем Россия может ответить на модернизацию ядерных сил США
12:36 17.09.2020 (обновлено: 14:01 17.09.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНБоевой ракетный железнодорожный комплекс
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Одним из эффективных ответов на модернизацию американских ядерных сил могло бы стать создание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", пишет "Военно-промышленный курьер".
В статье "Паровозик для Чикаго" отмечается, что этот вид вооружения нельзя назвать новым, поскольку в Советском Союзе уже использовали БЖРК "Молодец". Однако комплекс сняли с вооружения из-за подписания договора СНВ-2.
"Баргузин" же имеет существенные преимущества как перед предшественником, так и перед другими комплексами ядерного сдерживания, отмечает издание. В отличие от подвижных грунтовых ракетных комплексов типа "Ярс", маршруты которых либо заранее известны, либо могут быть разведаны, "Баргузин" нераспознаваем для космической и наземной разведки.
Комплекс замаскирован под обычный технический поезд. Ракеты гораздо легче тех, которые использовались в БЖРК "Молодец". Это позволяет тянуть "Баргузин" одному тепловозу, в отличие от трех агрегатов, демаскировавших "Молодец".
23 июля, 15:43Сказано в эфиреЭксперт: "Баргузин" гарантирует ответный удар при любых обстоятельствахНовый "ракетный поезд" "Баргузин" может быть создан в России в течение трех-пяти лет, считает ветеран РВСН Владимир Евсеев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин оценил возможность появления комплекса на боевом посту.
Новый боевой железнодорожный ракетный комплекс начали создавать в 2012 году, но в марте 2018-го проект остановили. Однако, как рассказал "Военно-промышленный курьер", Московский институт теплотехники может возобновить разработку.
Ранее стало известно, что Пентагон начинает модернизацию ядерных сил. В США планируют заменить устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III на более современные.