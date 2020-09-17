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https://ria.ru/20200917/barguzin-1577378622.html
СМИ рассказало, чем Россия может ответить на модернизацию ядерных сил США
Одним из эффективных ответов на модернизацию американских ядерных сил могло бы стать создание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин",... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:36
2020-09-17T14:01
россия
"баргузин" (поезд)
министерство обороны сша
сша
московский институт теплотехники
безопасность
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong>Одним из эффективных ответов на модернизацию американских ядерных сил могло бы стать создание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", пишет <a href="https://vpk-news.ru/" target="_blank">"Военно-промышленный курьер"</a>.В статье "Паровозик для Чикаго" отмечается, что этот вид вооружения нельзя назвать новым, поскольку в Советском Союзе уже использовали БЖРК "Молодец". Однако комплекс сняли с вооружения из-за подписания договора СНВ-2. "Баргузин" же имеет существенные преимущества как перед предшественником, так и перед другими комплексами ядерного сдерживания, отмечает издание. В отличие от подвижных грунтовых ракетных комплексов типа "Ярс", маршруты которых либо заранее известны, либо могут быть разведаны, "Баргузин" нераспознаваем для космической и наземной разведки. Комплекс замаскирован под обычный технический поезд. Ракеты гораздо легче тех, которые использовались в БЖРК "Молодец". Это позволяет тянуть "Баргузин" одному тепловозу, в отличие от трех агрегатов, демаскировавших "Молодец".Новый боевой железнодорожный ракетный комплекс начали создавать в 2012 году, но в марте 2018-го проект остановили. Однако, как рассказал "Военно-промышленный курьер", <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_institut_teplotekhniki/" target="_blank" data-auto="true">Московский институт теплотехники</a> может возобновить разработку.Ранее стало известно, что Пентагон начинает модернизацию ядерных сил. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> планируют заменить устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III на более современные.
https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574799856.html
Щёки посильней раздуть, мультики новые нарисовать, рогозинским постом в твиттере, метанием шариковой ручки. Да мало ли ещё чем, возможности-то огромные.
52
Завидовать нехорошо! )))
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россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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россия, "баргузин" (поезд), министерство обороны сша, сша, московский институт теплотехники, безопасность

СМИ рассказало, чем Россия может ответить на модернизацию ядерных сил США

12:36 17.09.2020 (обновлено: 14:01 17.09.2020)
9589
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСНБоевой ракетный железнодорожный комплекс
Боевой ракетный железнодорожный комплекс - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой РВСН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Одним из эффективных ответов на модернизацию американских ядерных сил могло бы стать создание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин", пишет "Военно-промышленный курьер".
В статье "Паровозик для Чикаго" отмечается, что этот вид вооружения нельзя назвать новым, поскольку в Советском Союзе уже использовали БЖРК "Молодец". Однако комплекс сняли с вооружения из-за подписания договора СНВ-2.
"Баргузин" же имеет существенные преимущества как перед предшественником, так и перед другими комплексами ядерного сдерживания, отмечает издание. В отличие от подвижных грунтовых ракетных комплексов типа "Ярс", маршруты которых либо заранее известны, либо могут быть разведаны, "Баргузин" нераспознаваем для космической и наземной разведки.
Комплекс замаскирован под обычный технический поезд. Ракеты гораздо легче тех, которые использовались в БЖРК "Молодец". Это позволяет тянуть "Баргузин" одному тепловозу, в отличие от трех агрегатов, демаскировавших "Молодец".
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 15:43Сказано в эфире
Эксперт: "Баргузин" гарантирует ответный удар при любых обстоятельствахНовый "ракетный поезд" "Баргузин" может быть создан в России в течение трех-пяти лет, считает ветеран РВСН Владимир Евсеев. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин оценил возможность появления комплекса на боевом посту.
Новый боевой железнодорожный ракетный комплекс начали создавать в 2012 году, но в марте 2018-го проект остановили. Однако, как рассказал "Военно-промышленный курьер", Московский институт теплотехники может возобновить разработку.
Ранее стало известно, что Пентагон начинает модернизацию ядерных сил. В США планируют заменить устаревшие межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III на более современные.
48190139
Обсудить 14
Россия"Баргузин" (поезд)Министерство обороны СШАСШАМосковский институт теплотехникиБезопасность
Популярные комментарии
Щёки посильней раздуть, мультики новые нарисовать, рогозинским постом в твиттере, метанием шариковой ручки. Да мало ли ещё чем, возможности-то огромные.
17 сентября, 13:20
ЖИЖан Игумнов
3200146
Завидовать нехорошо! )))
17 сентября, 13:28
МИМаша Имедведева
3500001
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