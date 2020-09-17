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ВТБ внедрил новый формат работы с компаниями-разработчиками ПО
ВТБ изменил формат работы с компаниями-разработчиками и поставщиками программного обеспечения: теперь банк не покупает готовые решения, а сотрудники компаний... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:43
2020-09-17T17:43
россия
втб
технологии
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_VTB" target="_blank">ВТБ</a> изменил формат работы с компаниями-разработчиками и поставщиками программного обеспечения: теперь банк не покупает готовые решения, а сотрудники компаний работают непосредственно в составе 1100 групп по созданию новых продуктов и сервисов банка, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в <a href="https://trends.rbc.ru/trends/education/5f61cc399a7947503e1a5ab6" target="_blank">интервью</a> РБК.Решение принято в рамках реализации стратегии цифровой трансформации банка, сейчас по новой модели в ВТБ работает уже тысяча привлеченных ИТ-специалистов."Внутренние ИТ-ресурсы банка на всех направлениях работы на любом проекте составляют сейчас менее 50%, а к концу 2022 года этот показатель увеличится до 70-80%. Остальное – это ресурсы, которые нам поставляют вендоры. При этом мы сейчас не покупаем объем работ, а нанимаем людей, которые с их опытом и с ответственностью вендора в нашей среде и под нашим управлением создают продукт. Они дают специалистов в состав наших команд и гарантируют, что эти люди - качественные разработчики с точки зрения скиллов и выработки. Этими командами мы и управляем", - заявил Кулик изданию. Он отметил, что это решение изменило рынок, так как "раньше он работал, предлагая разработку только под ключ". Как пояснили в пресс-службе ВТБ, стратегию цифровой трансформации ВТБ реализует с 2019 года: запущены несколько магистральных проектов, создающих фундамент для достижения цели стратегии - предоставления 100% финансовых услуг онлайн. В том числе, банк переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую платформу ИИ, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных.В рамках цифровой трансформации ядром нового производственного процесса являются сформированные из 1100 команд разработки стримы. В них входят представители бизнеса, функциональных линий, IT и вендоров-партнеров. Каждая команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API и занимается разработкой своего участка кода. "Деятельность каждого человека связана с результатом проекта, результат проекта — с программой, программы — со стратегией", - отметили в банке.
https://ria.ru/20200915/menedzher-1577287622.html
https://ria.ru/20200914/bank-1577203621.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, втб, технологии

ВТБ внедрил новый формат работы с компаниями-разработчиками ПО

17:43 17.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. ВТБ изменил формат работы с компаниями-разработчиками и поставщиками программного обеспечения: теперь банк не покупает готовые решения, а сотрудники компаний работают непосредственно в составе 1100 групп по созданию новых продуктов и сервисов банка, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в интервью РБК.
Решение принято в рамках реализации стратегии цифровой трансформации банка, сейчас по новой модели в ВТБ работает уже тысяча привлеченных ИТ-специалистов.
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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"Внутренние ИТ-ресурсы банка на всех направлениях работы на любом проекте составляют сейчас менее 50%, а к концу 2022 года этот показатель увеличится до 70-80%. Остальное – это ресурсы, которые нам поставляют вендоры. При этом мы сейчас не покупаем объем работ, а нанимаем людей, которые с их опытом и с ответственностью вендора в нашей среде и под нашим управлением создают продукт. Они дают специалистов в состав наших команд и гарантируют, что эти люди - качественные разработчики с точки зрения скиллов и выработки. Этими командами мы и управляем", - заявил Кулик изданию.
Он отметил, что это решение изменило рынок, так как "раньше он работал, предлагая разработку только под ключ".
Как пояснили в пресс-службе ВТБ, стратегию цифровой трансформации ВТБ реализует с 2019 года: запущены несколько магистральных проектов, создающих фундамент для достижения цели стратегии - предоставления 100% финансовых услуг онлайн. В том числе, банк переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую платформу ИИ, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных.
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В рамках цифровой трансформации ядром нового производственного процесса являются сформированные из 1100 команд разработки стримы. В них входят представители бизнеса, функциональных линий, IT и вендоров-партнеров. Каждая команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API и занимается разработкой своего участка кода. "Деятельность каждого человека связана с результатом проекта, результат проекта — с программой, программы — со стратегией", - отметили в банке.
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РоссияВТБТехнологии
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