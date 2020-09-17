https://ria.ru/20200917/aziza-1577363232.html

Азизе предрекли судьбу Легкоступовой

Российская эстрадная исполнительница Азиза могла повторить судьбу своей коллеги Валентины Легкоступовой. Такое мнение, как сообщает издание "Собеседник",... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T03:33

2020-09-17T03:33

2020-09-17T10:47

культура

ольга зарубина

валентина легкоступова

шоу-бизнес

александр григорян

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Российская эстрадная исполнительница <a href="http://ria.ru/person_aziza-pevitsa/" target="_blank" data-auto="true">Азиза</a> могла повторить судьбу своей коллеги <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>. Такое мнение, как сообщает <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank">издание "Собеседник"</a>, высказал певец Юлиан.Ранее СМИ сообщили, что Азиза уличила своего жениха стоматолога Давида Григоряна во флирте с участницей "Дома-2" и разорвала с ним отношения.Юлиан выразил мнение, что Азизе не следовало связывать судьбу с <a href="http://ria.ru/person_AleksandrGrigorjan/" target="_blank" data-auto="true">Григоряном</a>, несмотря на его состояние. "Если до свадьбы человек позволяет себе подобное, то что же будет после нее", - заключил певец.Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире и рассматривает случившееся как несчастный случай.При этом эстрадная певица <a href="http://ria.ru/person_olga-zarubina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Зарубина</a>, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила, что к смерти артистки причастен Фирсов. Аналогичное мнение высказал и певец Алексей Глызин.

https://ria.ru/20200818/1575940959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга зарубина, валентина легкоступова, шоу-бизнес, александр григорян