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Культура
https://ria.ru/20200917/aziza-1577363232.html
Азизе предрекли судьбу Легкоступовой
Российская эстрадная исполнительница Азиза могла повторить судьбу своей коллеги Валентины Легкоступовой. Такое мнение, как сообщает издание "Собеседник",... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T03:33
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культура
ольга зарубина
валентина легкоступова
шоу-бизнес
александр григорян
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Российская эстрадная исполнительница <a href="http://ria.ru/person_aziza-pevitsa/" target="_blank" data-auto="true">Азиза</a> могла повторить судьбу своей коллеги <a href="http://ria.ru/person_valentina-legkostupova/" target="_blank" data-auto="true">Валентины Легкоступовой</a>. Такое мнение, как сообщает <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank">издание "Собеседник"</a>, высказал певец Юлиан.Ранее СМИ сообщили, что Азиза уличила своего жениха стоматолога Давида Григоряна во флирте с участницей "Дома-2" и разорвала с ним отношения.Юлиан выразил мнение, что Азизе не следовало связывать судьбу с <a href="http://ria.ru/person_AleksandrGrigorjan/" target="_blank" data-auto="true">Григоряном</a>, несмотря на его состояние. "Если до свадьбы человек позволяет себе подобное, то что же будет после нее", - заключил певец.Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире и рассматривает случившееся как несчастный случай.При этом эстрадная певица <a href="http://ria.ru/person_olga-zarubina/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Зарубина</a>, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила, что к смерти артистки причастен Фирсов. Аналогичное мнение высказал и певец Алексей Глызин.
https://ria.ru/20200818/1575940959.html
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ольга зарубина, валентина легкоступова, шоу-бизнес, александр григорян

Азизе предрекли судьбу Легкоступовой

03:33 17.09.2020 (обновлено: 10:47 17.09.2020)
1291
© РИА Новости / Илья ПиталевПевица Азиза
Певица Азиза - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Певица Азиза. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российская эстрадная исполнительница Азиза могла повторить судьбу своей коллеги Валентины Легкоступовой. Такое мнение, как сообщает издание "Собеседник", высказал певец Юлиан.
Ранее СМИ сообщили, что Азиза уличила своего жениха стоматолога Давида Григоряна во флирте с участницей "Дома-2" и разорвала с ним отношения.
"Нельзя повторять ошибки своих же подруг. Далеко ходить не надо, случай с Легкоступовой трудно забыть! Валя поспешила выйти замуж и сгорела", - заявил артист.
Юлиан выразил мнение, что Азизе не следовало связывать судьбу с Григоряном, несмотря на его состояние. "Если до свадьбы человек позволяет себе подобное, то что же будет после нее", - заключил певец.
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 15:18
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах от вдовца певицы
Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа на 55-м году жизни. До этого сообщалось, что она попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире и рассматривает случившееся как несчастный случай.
При этом эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила, что к смерти артистки причастен Фирсов. Аналогичное мнение высказал и певец Алексей Глызин.
664129
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КультураОльга ЗарубинаВалентина ЛегкоступоваШоу-бизнесАлександр Григорян
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