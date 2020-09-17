Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров
12:40 17.09.2020 (обновлено: 14:51 17.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Кремле плохо относятся к новой инициативе Польши по делу о крушении лайнера Леха Качиньского, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Генпрокуратура республики обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы, следующим шагом будет требование выдать их.
"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно. В целом, <...> скажу так, относимся негативно", — прокомментировал Песков.
В Совфеде уже заявили, что Москва не выдаст диспетчеров.
Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Качиньского, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной трагедии признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, были и системные ошибки — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, однако нынешние власти Польши решили провести повторное расследование, официального отчета по которому нет уже несколько лет. Одна из новых версий — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.
10 апреля, 14:42АкцентыО чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.