https://ria.ru/20200917/aviadispetchery-1577378906.html

Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров

В Кремле плохо относятся к новой инициативе Польши по делу о крушении лайнера Леха Качиньского, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:40

2020-09-17T12:40

2020-09-17T14:51

лех качиньский

россия

дмитрий песков

польша

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В Кремле плохо относятся к новой инициативе Польши по делу о крушении лайнера <u><a href="https://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj">Леха Качиньского</a></u>, сказал пресс-секретарь президента <u><a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov">Дмитрий Песков</a></u>.Ранее Генпрокуратура республики обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы, следующим шагом будет требование выдать их. "Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно. В целом, <...> скажу так, относимся негативно", — прокомментировал Песков.В Совфеде уже заявили, что Москва не выдаст диспетчеров.Десятого апреля 2010 года самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank">Ту-154</a> потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Качиньского, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной трагедии признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, были и системные ошибки — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, однако нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> решили провести повторное расследование, официального отчета по которому нет уже несколько лет. Одна из новых версий — умышленные действия российских диспетчеров.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.

https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html

sizif8 Страшно не то, что в Польше масса людей с коллективным помешательством, страшно то, что большинство этих людей занимает ответственные посты и даже находится у власти. 264

kotofej Прокомментировал одним жестом.)) 185

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россия

польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лех качиньский, россия, дмитрий песков, польша, политика