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https://ria.ru/20200917/aviadispetchery-1577378906.html
Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров
В Кремле плохо относятся к новой инициативе Польши по делу о крушении лайнера Леха Качиньского, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:40
2020-09-17T14:51
лех качиньский
россия
дмитрий песков
польша
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В Кремле плохо относятся к новой инициативе Польши по делу о крушении лайнера <u><a href="https://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj">Леха Качиньского</a></u>, сказал пресс-секретарь президента <u><a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov">Дмитрий Песков</a></u>.Ранее Генпрокуратура республики обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы, следующим шагом будет требование выдать их. "Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно. В целом, &lt;...&gt; скажу так, относимся негативно", — прокомментировал Песков.В Совфеде уже заявили, что Москва не выдаст диспетчеров.Десятого апреля 2010 года самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank">Ту-154</a> потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Качиньского, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной трагедии признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, были и системные ошибки — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, однако нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польши</a> решили провести повторное расследование, официального отчета по которому нет уже несколько лет. Одна из новых версий — умышленные действия российских диспетчеров.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.
https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html
Страшно не то, что в Польше масса людей с коллективным помешательством, страшно то, что большинство этих людей занимает ответственные посты и даже находится у власти.
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Прокомментировал одним жестом.))
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россия
польша
РИА Новости
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лех качиньский, россия, дмитрий песков, польша, политика

Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров

12:40 17.09.2020 (обновлено: 14:51 17.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Кремле плохо относятся к новой инициативе Польши по делу о крушении лайнера Леха Качиньского, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Генпрокуратура республики обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Россиян подозревают в умышленном провоцировании авиакатастрофы, следующим шагом будет требование выдать их.
"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно. В целом, <...> скажу так, относимся негативно", — прокомментировал Песков.
В Совфеде уже заявили, что Москва не выдаст диспетчеров.
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:47
Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Качиньского, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной трагедии признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, были и системные ошибки — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, однако нынешние власти Польши решили провести повторное расследование, официального отчета по которому нет уже несколько лет. Одна из новых версий — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародован - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 14:42Акценты
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.
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Лех КачиньскийРоссияДмитрий ПесковПольшаПолитика
Популярные комментарии
Страшно не то, что в Польше масса людей с коллективным помешательством, страшно то, что большинство этих людей занимает ответственные посты и даже находится у власти.
17 сентября, 13:03
sizif8sizif8
23210604
Прокомментировал одним жестом.))
17 сентября, 12:45
kkotofej
118211205
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