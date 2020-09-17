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Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном
Невеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что в британской тюрьме его каждый день подвергают рентгеновскому... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:38
2020-09-17T10:51
wikileaks
джулиан ассанж
швеция
эквадор
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Невеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks <a href="http://ria.ru/person_Dzhulian_Assanzh/" target="_blank" data-auto="true">Джулиана Ассанжа</a> Стелла Морис заявила, что в британской тюрьме его каждый день подвергают рентгеновскому исследованию.В апреле Моррис призвала суд выпустить основателя Wikileaks под залог по состоянию здоровья. По ее словам, пока Ассанж находился в посольстве <a href="http://ria.ru/location_Ecuador/" target="_blank" data-auto="true">Эквадора</a>, у них родились двое детей. Британские СМИ писали, что Моррис обручена с Ассанжем с 2017 года и воспитывает двоих их сыновей: двухлетнего Габриэля и годовалого Макса. Тем не менее суд отказался выпускать Ассанжа, так как он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре 2019-го опять закрыли.С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. С мая 2019 года в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции. В Соединенных Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20200727/1574987338.html
https://ria.ru/20200722/1574719736.html
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швеция
эквадор
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wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, в мире

Невеста Ассанжа заявила, что его каждый день утром проверяют рентгеном

09:38 17.09.2020 (обновлено: 10:51 17.09.2020)
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Невеста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что в британской тюрьме его каждый день подвергают рентгеновскому исследованию.

"Каждый день Джулиана будят в пять утра, надевают наручники, ведут в камеру, раздевают догола и подвергают рентгеновскому исследованию. Его перевозят по полтора часа в одну сторону в замкнутом фургоне, который напоминает вертикальный гроб. Он находится в стеклянной камере в глубине зала суда, откуда не может нормально консультироваться с адвокатами", — написала она в Twitter.

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В апреле Моррис призвала суд выпустить основателя Wikileaks под залог по состоянию здоровья. По ее словам, пока Ассанж находился в посольстве Эквадора, у них родились двое детей. Британские СМИ писали, что Моррис обручена с Ассанжем с 2017 года и воспитывает двоих их сыновей: двухлетнего Габриэля и годовалого Макса.
Тем не менее суд отказался выпускать Ассанжа, так как он нарушил правила условного освобождения и скрывался от правосудия.
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре 2019-го опять закрыли.
С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
После этого власти Штатов предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. С мая 2019 года в лондонском суде проходят слушания по вопросу экстрадиции. В Соединенных Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
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31425811
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WikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорЛондонВ мире
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