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Мосгорсуд признал арест блогера по делу о доступе к гостайне законным
Мосгорсуд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном доступе к гостайне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:00
2020-09-17T13:02
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном доступе к гостайне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.Блогер присутствовал лично в заседании, его привезли из "Лефортово". Защита просила отпустить его под домашний арест. Поскольку Пыж не имеет жилья в Москве, тетя Андрея Баршая, который получил условный срок по делу о беспорядках в столице летом 2019 года, предложила свою квартиру – новый адвокат Пыжа Светлана Байтурина защищала и Баршая.Пыж сперва признал вину, но затем отказался и от признания, и от адвоката Алексея Хальзова. Сегодня в суде он заявил, что Хальзов обманул его и заставил подписать бумагу, воспользовавшись его смятением и испугом."Меня привезли в здание ФСБ через какое-то время и спрашивали, почему я был в Луганске, на Украине. Я объяснил, что у меня есть украинское гражданство, поскольку часто бывал в Киеве - я блогер, путешественник",- сказал Пыж.Ранее Мещанский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал Пыжа за незаконный доступ к гостайне. Ему предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ).Блогер, канал которого на YouTube имеет более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.
https://ria.ru/20200811/1575643375.html
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москва, происшествия

Мосгорсуд признал арест блогера по делу о доступе к гостайне законным

13:00 17.09.2020 (обновлено: 13:02 17.09.2020)
656
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном доступе к гостайне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.
Блогер присутствовал лично в заседании, его привезли из "Лефортово". Защита просила отпустить его под домашний арест. Поскольку Пыж не имеет жилья в Москве, тетя Андрея Баршая, который получил условный срок по делу о беспорядках в столице летом 2019 года, предложила свою квартиру – новый адвокат Пыжа Светлана Байтурина защищала и Баршая.
Пыж сперва признал вину, но затем отказался и от признания, и от адвоката Алексея Хальзова. Сегодня в суде он заявил, что Хальзов обманул его и заставил подписать бумагу, воспользовавшись его смятением и испугом.
"Меня привезли в здание ФСБ через какое-то время и спрашивали, почему я был в Луганске, на Украине. Я объяснил, что у меня есть украинское гражданство, поскольку часто бывал в Киеве - я блогер, путешественник",- сказал Пыж.
Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Пыжа за незаконный доступ к гостайне. Ему предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ).
Блогер, канал которого на YouTube имеет более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.
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Задержан сотрудник СБ Украины, передававший гостайну в конфетах
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