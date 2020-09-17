https://ria.ru/20200917/arest-1577380021.html

Мосгорсуд признал арест блогера по делу о доступе к гостайне законным

Мосгорсуд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном доступе к гостайне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:00

2020-09-17T13:00

2020-09-17T13:02

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд признал законным арест блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном доступе к гостайне, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.Блогер присутствовал лично в заседании, его привезли из "Лефортово". Защита просила отпустить его под домашний арест. Поскольку Пыж не имеет жилья в Москве, тетя Андрея Баршая, который получил условный срок по делу о беспорядках в столице летом 2019 года, предложила свою квартиру – новый адвокат Пыжа Светлана Байтурина защищала и Баршая.Пыж сперва признал вину, но затем отказался и от признания, и от адвоката Алексея Хальзова. Сегодня в суде он заявил, что Хальзов обманул его и заставил подписать бумагу, воспользовавшись его смятением и испугом."Меня привезли в здание ФСБ через какое-то время и спрашивали, почему я был в Луганске, на Украине. Я объяснил, что у меня есть украинское гражданство, поскольку часто бывал в Киеве - я блогер, путешественник",- сказал Пыж.Ранее Мещанский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал Пыжа за незаконный доступ к гостайне. Ему предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с их распространением либо перемещением носителей таких сведений за пределы РФ).Блогер, канал которого на YouTube имеет более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.

https://ria.ru/20200811/1575643375.html

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия