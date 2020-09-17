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Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест жителя Екатеринбурга Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщила... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:39
2020-09-17T10:39
организация украинских националистов
москва
екатеринбург
киев
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест жителя <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.Пресс-секретарь уточнила, что Изотов объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой... в целях провокации войны или осложнения международных отношений), санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет.Следствием установлено, что 18 февраля 2018 года Изотов совместно с россиянином Михаилом Агафоновым и иными лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем "<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_ukrainskikh_nacionalistov/" target="_blank" data-auto="true">Организации украинских националистов</a>" Николаем Коханивским. В ходе акции было совершено нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.
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москва
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организация украинских националистов, москва, екатеринбург, киев, происшествия

Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве

10:39 17.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест жителя Екатеринбурга Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции на территорию России", - сказала она.
Пресс-секретарь уточнила, что Изотов объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой... в целях провокации войны или осложнения международных отношений), санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет.
Следствием установлено, что 18 февраля 2018 года Изотов совместно с россиянином Михаилом Агафоновым и иными лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем "Организации украинских националистов" Николаем Коханивским. В ходе акции было совершено нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.
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Организация украинских националистовМоскваЕкатеринбургКиевПроисшествия
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