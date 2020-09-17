https://ria.ru/20200917/arest-1577370673.html

Россиянина заочно арестовали за нападение на РЦНК в Киеве

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест жителя Екатеринбурга Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщила... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:39

2020-09-17T10:39

2020-09-17T10:39

организация украинских националистов

москва

екатеринбург

киев

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест жителя <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> Юрия Изотова по делу о нападении на Российский центр науки и культуры в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.Пресс-секретарь уточнила, что Изотов объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой... в целях провокации войны или осложнения международных отношений), санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет.Следствием установлено, что 18 февраля 2018 года Изотов совместно с россиянином Михаилом Агафоновым и иными лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем "<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_ukrainskikh_nacionalistov/" target="_blank" data-auto="true">Организации украинских националистов</a>" Николаем Коханивским. В ходе акции было совершено нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.

https://ria.ru/20200207/1564411435.html

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москва

екатеринбург

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация украинских националистов, москва, екатеринбург, киев, происшествия