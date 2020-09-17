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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200917/antitela-1577386414.html
Стало известно, передаются ли антитела к COVID при грудном вскармливании
Женщины, привитые от коронавируса, вероятно, смогут передать защитные антитела ребенку при грудном вскармливании, это общая закономерность, характерная для... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:13
2020-09-17T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Женщины, привитые от коронавируса, вероятно, смогут передать защитные антитела ребенку при грудном вскармливании, это общая закономерность, характерная для иммунной системы, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что так как вакцина от коронавируса появилась недавно, то отдельных исследований не проводилось, но это общая закономерность, которая свойственна иммунной системе.Ранее сообщалось, что женщинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , москва, общество

Стало известно, передаются ли антитела к COVID при грудном вскармливании

14:13 17.09.2020
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© Depositphotos / HayDmitriyРебенок на руках у матери
Ребенок на руках у матери - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / HayDmitriy
Ребенок на руках у матери. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Женщины, привитые от коронавируса, вероятно, смогут передать защитные антитела ребенку при грудном вскармливании, это общая закономерность, характерная для иммунной системы, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Антитела могут передаться ребенку с молоком матери, если у матери их достаточно. Поэтому дети во время грудного вскармливания редко очень болеют, хотя у них собственно иммунной системы еще нет", - сказал Гинцбург.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 11:11Распространение нового коронавируса
Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19
Он уточнил, что так как вакцина от коронавируса появилась недавно, то отдельных исследований не проводилось, но это общая закономерность, которая свойственна иммунной системе.
Ранее сообщалось, что женщинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийАнастасия РаковаМоскваОбщество
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