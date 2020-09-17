https://ria.ru/20200917/antitela-1577386414.html

Стало известно, передаются ли антитела к COVID при грудном вскармливании

Женщины, привитые от коронавируса, вероятно, смогут передать защитные антитела ребенку при грудном вскармливании, это общая закономерность, характерная для... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:13

2020-09-17T14:13

2020-09-17T14:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

анастасия ракова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156083/93/1560839315_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_63d9757c913044da417fa466215aa75e.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Женщины, привитые от коронавируса, вероятно, смогут передать защитные антитела ребенку при грудном вскармливании, это общая закономерность, характерная для иммунной системы, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что так как вакцина от коронавируса появилась недавно, то отдельных исследований не проводилось, но это общая закономерность, которая свойственна иммунной системе.Ранее сообщалось, что женщинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200916/antitela-1577305923.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, анастасия ракова , москва, общество