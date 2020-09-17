Стало известно, передаются ли антитела к COVID при грудном вскармливании
Ребенок на руках у матери. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Женщины, привитые от коронавируса, вероятно, смогут передать защитные антитела ребенку при грудном вскармливании, это общая закономерность, характерная для иммунной системы, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Антитела могут передаться ребенку с молоком матери, если у матери их достаточно. Поэтому дети во время грудного вскармливания редко очень болеют, хотя у них собственно иммунной системы еще нет", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что так как вакцина от коронавируса появилась недавно, то отдельных исследований не проводилось, но это общая закономерность, которая свойственна иммунной системе.
Ранее сообщалось, что женщинам-добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не рекомендуется беременеть, у забеременевших во время исследования вакцинация будет приостановлена, а пациентка будет наблюдаться до рождения ребенка.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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