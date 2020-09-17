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Туризм
https://ria.ru/20200917/antalya-1577390295.html
Анталью в сентябре посетили более 200 тысяч российских туристов
Около 225 тысяч российских туристов посетили турецкую провинцию Анталья в первой половине сентября, сообщает Hurriyet Daily News. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:10
2020-09-17T16:10
туристы
коронавирус covid-19
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
турция
туризм
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Около 225 тысяч российских туристов посетили турецкую провинцию Анталья в первой половине сентября, <a href="https://www.hurriyetdailynews.com/antalya-to-extend-summer-season-with-flocks-of-tourists-158325" target="_blank">сообщает</a> Hurriyet Daily News.Это вселяет надежду на продление летнего сезона, заявил Дениз Варол, гендиректор Fraport TAV Antalya Airport. "В августе в Анталью прибыло 225 тысяч российских туристов. Мы достигли такой же цифры всего за 15 дней сентября", — сказал он.По его словам, почти половина пассажиров, прибывающих в турецкий хаб – из России. "Вероятно, в этом году россияне составят около 50 процентов авиаперевозок в Анталии. Это значительный рост по сравнению с примерно 35 процентами — в последние годы", — отметил другой представитель аэропорта Билгихан Йылмаз.Турция — одна из немногих стран, в которую могут отправиться российские путешественники. "Турпакеты, предлагаемые в Анталье не только россиянам, но и всем туристам, очень заманчивы. Цены приемлемые, а качество очень высокое. Российские перевозки в эту провинцию, которые обычно заканчиваются в сентябре, могут быть продлены до октября и ноября", — говорит Йылмаз.В прошлом году Турцию посетили семь миллионов российских туристов, из них шесть миллионов прибыли в Анталью. В целом в 2019 году турецкие курорты и достопримечательности привлекли 45 миллионов иностранных гостей. По прогнозам министерства культуры и туризма, их число в этом году может составить 15 миллионов.
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, турция

Анталью в сентябре посетили более 200 тысяч российских туристов

16:10 17.09.2020
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© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Около 225 тысяч российских туристов посетили турецкую провинцию Анталья в первой половине сентября, сообщает Hurriyet Daily News.
Это вселяет надежду на продление летнего сезона, заявил Дениз Варол, гендиректор Fraport TAV Antalya Airport. "В августе в Анталью прибыло 225 тысяч российских туристов. Мы достигли такой же цифры всего за 15 дней сентября", — сказал он.
По его словам, почти половина пассажиров, прибывающих в турецкий хаб – из России. "Вероятно, в этом году россияне составят около 50 процентов авиаперевозок в Анталии. Это значительный рост по сравнению с примерно 35 процентами — в последние годы", — отметил другой представитель аэропорта Билгихан Йылмаз.
Турция — одна из немногих стран, в которую могут отправиться российские путешественники. "Турпакеты, предлагаемые в Анталье не только россиянам, но и всем туристам, очень заманчивы. Цены приемлемые, а качество очень высокое. Российские перевозки в эту провинцию, которые обычно заканчиваются в сентябре, могут быть продлены до октября и ноября", — говорит Йылмаз.
В прошлом году Турцию посетили семь миллионов российских туристов, из них шесть миллионов прибыли в Анталью. В целом в 2019 году турецкие курорты и достопримечательности привлекли 45 миллионов иностранных гостей. По прогнозам министерства культуры и туризма, их число в этом году может составить 15 миллионов.
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