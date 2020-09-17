https://ria.ru/20200917/aktsii-1577411318.html

Власти Башкирии подготовили иск о возвращении республике акций БСК

Власти Башкирии подготовили судебный иск с требованием вернуть республике пакет акций Башкирской содовой компании (БСК), заявил журналистам. премьер-министр... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:03

2020-09-17T20:03

2020-09-17T20:03

башкирская содовая компания

республика башкортостан

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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<strong>УФА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Власти Башкирии подготовили судебный иск с требованием вернуть республике пакет акций <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), заявил журналистам. премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.<a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регион, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Президент поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре - проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.После этого в Арбитражный суд Башкирии 31 августа поступил иск от <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ об истребовании имущества из чужого незаконного владения, так как госдоля в башкирских содовых предприятиях была снижена "помимо воли Российской Федерации". Сообщалось, что Арбитражный суд арестовал акции БСК."Подготовлен иск в качестве третьей стороны. Иск будет принят судом в ближайшее время, там свои процессуальные нюансы, но никаких других вариантов и подходов нет, то есть в этом направлении все будет двигаться. Мы выставляем в иске самостоятельные требования о том, что контрольный пакет должен был находиться у нас", - заявил премьер-министр журналистам.Премьер-министр добавил, что арест акций БСК не сказался на республике, это ограничивает только возможность распоряжаться ими, не затрагивая получение дивидендов.Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.

https://ria.ru/20200819/1576008434.html

https://ria.ru/20200915/bashkiriya-1577263777.html

республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество