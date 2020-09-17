https://ria.ru/20200917/aes-1577380999.html

Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе Белорусской АЭС

Польша будет "необычайно осторожна" в вопросе Белорусской АЭС и будет "очень близко сотрудничать" по этому вопросу с Литвой, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:16

2020-09-17T13:16

2020-09-17T13:16

матеуш моравецкий

белорусская аэс

магатэ

польша

гродненская область

белоруссия

литва

атомстройэкспорт

новости - ядерные технологии

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<strong>ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a> будет "необычайно осторожна" в вопросе Белорусской АЭС и будет "очень близко сотрудничать" по этому вопросу с <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвой</a>, заявил премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> в четверг в Вильнюсе на пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в <a href="https://ria.ru/organization_Rosatom" target="_blank">Росатом</a>). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

Ольга Занкова То есть поляки уже решили, что территория Белоруссии - ИХ? Каким боком они относятся к АЭС? В последние недели общая борзанутость полков растет в геометрической прогрессии 27

Егор Панкратов Они уже делят АЭС, которую Россия строит за свои деньги.... 15

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польша

гродненская область

белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, белорусская аэс, магатэ, польша, гродненская область, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, новости - ядерные технологии, в мире