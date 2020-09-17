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Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе Белорусской АЭС
Польша будет "необычайно осторожна" в вопросе Белорусской АЭС и будет "очень близко сотрудничать" по этому вопросу с Литвой, заявил премьер-министр Польши... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:16
2020-09-17T13:16
матеуш моравецкий
белорусская аэс
магатэ
польша
гродненская область
белоруссия
литва
атомстройэкспорт
новости - ядерные технологии
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<strong>ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a> будет "необычайно осторожна" в вопросе Белорусской АЭС и будет "очень близко сотрудничать" по этому вопросу с <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвой</a>, заявил премьер-министр Польши <a href="https://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj" target="_blank">Матеуш Моравецкий</a> в четверг в Вильнюсе на пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в <a href="https://ria.ru/organization_Rosatom" target="_blank">Росатом</a>). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны <a href="https://ria.ru/organization_MAGATEH" target="_blank">МАГАТЭ</a> и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
То есть поляки уже решили, что территория Белоруссии - ИХ? Каким боком они относятся к АЭС? В последние недели общая борзанутость полков растет в геометрической прогрессии
27
Они уже делят АЭС, которую Россия строит за свои деньги....
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польша
гродненская область
белоруссия
литва
РИА Новости
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матеуш моравецкий, белорусская аэс, магатэ, польша, гродненская область, белоруссия, литва, атомстройэкспорт, новости - ядерные технологии, в мире

Польша пообещала быть "необычайно осторожной" в вопросе Белорусской АЭС

13:16 17.09.2020
1655
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Польша будет "необычайно осторожна" в вопросе Белорусской АЭС и будет "очень близко сотрудничать" по этому вопросу с Литвой, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг в Вильнюсе на пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение.

"Мы будем не только необычайно осторожны, но будем очень близко сотрудничать с литовскими коллегами (по вопросу Белорусской АЭС – ред), чтобы не нарушить интересов польских и интересов литовских", - сказал премьер.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Сейчас на первом энергоблоке Белорусской АЭС идут работы по подготовке к пуску реакторной установки, который намечен на сентябрь. Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале текущего года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 08:00
Хитрый план Литвы: оставить Белоруссию без электричества и заработать
35902413
Обсудить 4
Матеуш МоравецкийБелорусская АЭСМАГАТЭПольшаГродненская областьБелоруссияЛитваАтомстройэкспортНовости - Ядерные технологииВ мире
Популярные комментарии
То есть поляки уже решили, что территория Белоруссии - ИХ? Каким боком они относятся к АЭС? В последние недели общая борзанутость полков растет в геометрической прогрессии
17 сентября, 13:17
О Ольга Занкова
2610000
Они уже делят АЭС, которую Россия строит за свои деньги....
17 сентября, 13:17
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1113000
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