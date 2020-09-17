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В "Сколтехе" создали технологию для развития 6G
Ученые Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:32
2020-09-17T11:33
россия
сколковский институт науки и технологий
технологии
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ученые Сколковского института науки и технологий ("<a href="http://ria.ru/organization_Skoltekh/" target="_blank" data-auto="true">Сколтех</a>") разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем связи шестого поколения (6G) в России, говорится в сообщении института."Созданное в "Сколтехе" устройство открывает новые перспективы для разработки компонентов 6G-систем, в частности, конвертеров сигналов из терагерцового в оптический диапазон. Исследования в области шестого поколения ведутся в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей (ЦК НТИ БСИВ). В своих разработках Институт опирается на передовую научную и лабораторную базу и производственные связи с лидирующими российскими компаниями", - сообщается в релизе.Новое устройство позволяет модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц."Будущее сотовой связи заключается в полной интеграции транспортного оптоволоконного сегмента с компактными радиомодулями. Можно без преувеличения сказать, что подобные исследования абсолютно критичны для дальнейшей и полной локализации производства инфраструктурного и терминального оборудования 6G в России", - прокомментировал руководитель ЦК НТИ БСИВ Дмитрий Лаконцев.В дальнейшем планируется расширить частотный диапазон до сотен ГГц, а также увеличить номенклатуру изготавливаемых элементов, говорится в сообщении. Кроме того, рассматривается возможность расширения спектра применения данного класса устройств в производстве инфраструктуры для оптоволоконного сегмента сетей шестого поколения.
https://ria.ru/20200911/5g-1577081618.html
https://ria.ru/20200823/5g-1576202447.html
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60
россия, сколковский институт науки и технологий, технологии

В "Сколтехе" создали технологию для развития 6G

11:32 17.09.2020 (обновлено: 11:33 17.09.2020)
1926
© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan BaanСколковский институт науки и технологий
Сколковский институт науки и технологий - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Herzog & de Meuron / Iwan Baan
Сколковский институт науки и технологий . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ученые Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем связи шестого поколения (6G) в России, говорится в сообщении института.
"Созданное в "Сколтехе" устройство открывает новые перспективы для разработки компонентов 6G-систем, в частности, конвертеров сигналов из терагерцового в оптический диапазон. Исследования в области шестого поколения ведутся в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей (ЦК НТИ БСИВ). В своих разработках Институт опирается на передовую научную и лабораторную базу и производственные связи с лидирующими российскими компаниями", - сообщается в релизе.
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Новое устройство позволяет модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц.
"Будущее сотовой связи заключается в полной интеграции транспортного оптоволоконного сегмента с компактными радиомодулями. Можно без преувеличения сказать, что подобные исследования абсолютно критичны для дальнейшей и полной локализации производства инфраструктурного и терминального оборудования 6G в России", - прокомментировал руководитель ЦК НТИ БСИВ Дмитрий Лаконцев.
В дальнейшем планируется расширить частотный диапазон до сотен ГГц, а также увеличить номенклатуру изготавливаемых элементов, говорится в сообщении. Кроме того, рассматривается возможность расширения спектра применения данного класса устройств в производстве инфраструктуры для оптоволоконного сегмента сетей шестого поколения.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
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РоссияСколковский институт науки и технологийТехнологии
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Молодцы!
17 сентября, 11:42
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
811002
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