https://ria.ru/20200917/6g-1577373932.html

В "Сколтехе" создали технологию для развития 6G

Ученые Сколковского института науки и технологий ("Сколтех") разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:32

2020-09-17T11:32

2020-09-17T11:33

россия

сколковский институт науки и технологий

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Ученые Сколковского института науки и технологий ("<a href="http://ria.ru/organization_Skoltekh/" target="_blank" data-auto="true">Сколтех</a>") разработали технологию и создали устройство, которое позволит разрабатывать компоненты для систем связи шестого поколения (6G) в России, говорится в сообщении института."Созданное в "Сколтехе" устройство открывает новые перспективы для разработки компонентов 6G-систем, в частности, конвертеров сигналов из терагерцового в оптический диапазон. Исследования в области шестого поколения ведутся в рамках деятельности Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей (ЦК НТИ БСИВ). В своих разработках Институт опирается на передовую научную и лабораторную базу и производственные связи с лидирующими российскими компаниями", - сообщается в релизе.Новое устройство позволяет модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц."Будущее сотовой связи заключается в полной интеграции транспортного оптоволоконного сегмента с компактными радиомодулями. Можно без преувеличения сказать, что подобные исследования абсолютно критичны для дальнейшей и полной локализации производства инфраструктурного и терминального оборудования 6G в России", - прокомментировал руководитель ЦК НТИ БСИВ Дмитрий Лаконцев.В дальнейшем планируется расширить частотный диапазон до сотен ГГц, а также увеличить номенклатуру изготавливаемых элементов, говорится в сообщении. Кроме того, рассматривается возможность расширения спектра применения данного класса устройств в производстве инфраструктуры для оптоволоконного сегмента сетей шестого поколения.

https://ria.ru/20200911/5g-1577081618.html

https://ria.ru/20200823/5g-1576202447.html

Егор Панкратов Молодцы! 21

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сколковский институт науки и технологий, технологии