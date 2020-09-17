https://ria.ru/20200917/3d-pechat-1577366778.html

В Самаре создали технологию, девятикратно удешевляющую 3D-печать металлом

Студент Самарского университета разработал технологию, которая в девять раз удешевит 3D-печать металлом, сообщает в четверг пресс-служба вуза. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:23

2020-09-17T09:23

2020-09-17T09:45

университетская наука

навигатор абитуриента

самарский университет

технологии

экономика

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<strong>САМАРА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Студент <a href="http://ria.ru/organization_Samarskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Самарского университета</a> разработал технологию, которая в девять раз удешевит 3D-печать металлом, сообщает в четверг пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, в разработке, получившей российский патент, используется технология плавки металла методом индукционного нагрева, благодаря ей затраты на печать могут снизиться в девять и более раз по сравнению с существующими аналогами.Принтер получил название RepInHeat 3D. Точность печати составит - 0,2-0,5 миллиметра, вес - 300 килограммов, что в разы меньше, чем у существующих на рынке аналогичных принтеров, весящих от одной до трех тонн. Отмечается, что для большей мобильности конструкция RepInHeat 3D сделана модульной.По информации пресс-службы, примерная стоимость RepInHeat 3D в случае серийного промышленного производства составит порядка 4,7 миллиона рублей, что в два-три раза ниже средней рыночной цены принтеров того же класса. Еще одна отличительная черта самарского принтера - относительно высокая степень безопасности во время его эксплуатации, что снижает требования к рабочему помещению.Кроме того, по словам Репина, разработанная им технология совместима с большинством ЧПУ станков, что значительно удешевит внедрение его разработки. Имеющиеся на предприятиях ЧПУ станки возможно переоборудовать под 3D-принтеры, оснастив их печатающими головками от RepInHeat 3D.

https://ria.ru/20200608/1572641121.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564908756.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, технологии, экономика