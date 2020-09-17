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В Самаре создали технологию, девятикратно удешевляющую 3D-печать металлом
Студент Самарского университета разработал технологию, которая в девять раз удешевит 3D-печать металлом, сообщает в четверг пресс-служба вуза. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:23
2020-09-17T09:45
университетская наука
навигатор абитуриента
самарский университет
технологии
экономика
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<strong>САМАРА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Студент <a href="http://ria.ru/organization_Samarskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Самарского университета</a> разработал технологию, которая в девять раз удешевит 3D-печать металлом, сообщает в четверг пресс-служба вуза.По данным пресс-службы, в разработке, получившей российский патент, используется технология плавки металла методом индукционного нагрева, благодаря ей затраты на печать могут снизиться в девять и более раз по сравнению с существующими аналогами.Принтер получил название RepInHeat 3D. Точность печати составит - 0,2-0,5 миллиметра, вес - 300 килограммов, что в разы меньше, чем у существующих на рынке аналогичных принтеров, весящих от одной до трех тонн. Отмечается, что для большей мобильности конструкция RepInHeat 3D сделана модульной.По информации пресс-службы, примерная стоимость RepInHeat 3D в случае серийного промышленного производства составит порядка 4,7 миллиона рублей, что в два-три раза ниже средней рыночной цены принтеров того же класса. Еще одна отличительная черта самарского принтера - относительно высокая степень безопасности во время его эксплуатации, что снижает требования к рабочему помещению.Кроме того, по словам Репина, разработанная им технология совместима с большинством ЧПУ станков, что значительно удешевит внедрение его разработки. Имеющиеся на предприятиях ЧПУ станки возможно переоборудовать под 3D-принтеры, оснастив их печатающими головками от RepInHeat 3D.
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университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, технологии, экономика

В Самаре создали технологию, девятикратно удешевляющую 3D-печать металлом

09:23 17.09.2020 (обновлено: 09:45 17.09.2020)
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© Фото : Самарский университетСамарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Самарский университет
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва. Архивное фото
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САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Студент Самарского университета разработал технологию, которая в девять раз удешевит 3D-печать металлом, сообщает в четверг пресс-служба вуза.
"Магистрант Самарского университета имени Королева Сергей Репин разработал технологию, которая позволит создавать эффективные и дешевые в использовании 3D-принтеры, печатающие металлом", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в разработке, получившей российский патент, используется технология плавки металла методом индукционного нагрева, благодаря ей затраты на печать могут снизиться в девять и более раз по сравнению с существующими аналогами.
"Сейчас готовы прототип печатающей головки и экспериментальный стенд принтера, идут испытания по печати алюминием и его сплавами. Далее в перспективе планируется освоить печать другими металлами", - цитирует Репина пресс-служба.
Принтер получил название RepInHeat 3D. Точность печати составит - 0,2-0,5 миллиметра, вес - 300 килограммов, что в разы меньше, чем у существующих на рынке аналогичных принтеров, весящих от одной до трех тонн. Отмечается, что для большей мобильности конструкция RepInHeat 3D сделана модульной.
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По информации пресс-службы, примерная стоимость RepInHeat 3D в случае серийного промышленного производства составит порядка 4,7 миллиона рублей, что в два-три раза ниже средней рыночной цены принтеров того же класса. Еще одна отличительная черта самарского принтера - относительно высокая степень безопасности во время его эксплуатации, что снижает требования к рабочему помещению.
Кроме того, по словам Репина, разработанная им технология совместима с большинством ЧПУ станков, что значительно удешевит внедрение его разработки. Имеющиеся на предприятиях ЧПУ станки возможно переоборудовать под 3D-принтеры, оснастив их печатающими головками от RepInHeat 3D.
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Университетская наукаНавигатор абитуриентаСамарский университетТехнологииЭкономика
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