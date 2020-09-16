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Жириновский предложил разрешить работать с 14 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести раннюю профессиональную ориентацию и разрешить работать молодым людям с 14 лет, чтобы у них была возможность... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:16
2020-09-16T15:16
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил ввести раннюю профессиональную ориентацию и разрешить работать молодым людям с 14 лет, чтобы у них была возможность определиться с будущей профессией."Где профориентация? Кто им расскажет о профессиях? Почему не дать возможность работать с 14 лет? Пусть он поработает в разных структурах, чтобы он понял, чем он должен заниматься. Приходит в вуз — ему не нравится. Все. Мне не понравилось, но я еще один вуз заканчиваю. Это же издевательство - 10 лет учиться. А что бы не сориентировать? Что не мешает ходить на другие факультеты", - сказал Жириновский на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> в среду.
https://ria.ru/20200722/1574733152.html
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил разрешить работать с 14 лет

15:16 16.09.2020
2367
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести раннюю профессиональную ориентацию и разрешить работать молодым людям с 14 лет, чтобы у них была возможность определиться с будущей профессией.
"Где профориентация? Кто им расскажет о профессиях? Почему не дать возможность работать с 14 лет? Пусть он поработает в разных структурах, чтобы он понял, чем он должен заниматься. Приходит в вуз — ему не нравится. Все. Мне не понравилось, но я еще один вуз заканчиваю. Это же издевательство - 10 лет учиться. А что бы не сориентировать? Что не мешает ходить на другие факультеты", - сказал Жириновский на пленарном заседании ГД в среду.
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля, 17:11
Жириновский предложил отменить ЕГЭ для тех, кто не будет поступать в вузы
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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