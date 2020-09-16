https://ria.ru/20200916/zhirinovskiy-1577323646.html

Жириновский предложил разрешить работать с 14 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести раннюю профессиональную ориентацию и разрешить работать молодым людям с 14 лет, чтобы у них была возможность... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:16

2020-09-16T15:16

2020-09-16T15:16

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> предложил ввести раннюю профессиональную ориентацию и разрешить работать молодым людям с 14 лет, чтобы у них была возможность определиться с будущей профессией."Где профориентация? Кто им расскажет о профессиях? Почему не дать возможность работать с 14 лет? Пусть он поработает в разных структурах, чтобы он понял, чем он должен заниматься. Приходит в вуз — ему не нравится. Все. Мне не понравилось, но я еще один вуз заканчиваю. Это же издевательство - 10 лет учиться. А что бы не сориентировать? Что не мешает ходить на другие факультеты", - сказал Жириновский на пленарном заседании <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> в среду.

https://ria.ru/20200722/1574733152.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество