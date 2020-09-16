В суд поступил иск об отмене выборов губернатора в Ростовской области
12158
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии и избиратели на избирательном участке в Ростове-на-Дону
Члены участковой избирательной комиссии и избиратели на избирательном участке в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд зарегистрировал исковое заявление, в котором экс-кандидат в губернаторы Ростовской области Евгений Бессонов просит признать выборы главы региона недействительными, сообщил РИА Новости представитель суда.
В минувшее воскресенье в Ростовской области прошли выборы губернатора. На этот пост претендовали пять человек. Победил действующий глава региона Василий Голубев (выдвинут партией "Единая Россия"), набрав 65,6% голосов. Второе место занял Бессонов (КПРФ), набравший 17,5%.
"В суд поступило административное исковое заявление об отмене результатов выборов губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года. Истец – Евгений Бессонов, ответчик – избирательная комиссия Ростовской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что заявление пока оставлено без движения.
По данным партии КПРФ в Ростовской области, в заявлении указывается, что во время досрочного голосования 11 и 12 сентября на некоторых участках были допущены нарушения, которые не позволяют достоверно определить волю избирателей. В частности, по их данным, не были прошиты списки избирателей, осуществлялись вбросы избирательных бюллетеней, на большом количестве сейф-пакетов на утро 13 сентября отсутствовали подписи членов комиссий и наблюдателей.
Ранее, в день выборов, в информцентре ЦИК во время сеанса видеосвязи с регионами было озвучено, что в Ростовской области представители КПРФ и ЛДПР просили признать недействительными некоторые результаты досрочного голосования, и руководители партий поддерживают эту позицию. Председатель ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что ей непонятна позиция партий, яро критикующих трехдневное голосование на выборах.
По решению ЦИК досрочное голосование проводилось в течение двух дней, предшествующих единому дню голосования 13 сентября.