https://ria.ru/20200916/vybory-1577310351.html

В суд поступил иск об отмене выборов губернатора в Ростовской области

Ростовский областной суд зарегистрировал исковое заявление, в котором экс-кандидат в губернаторы Ростовской области Евгений Бессонов просит признать выборы... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:24

2020-09-16T12:24

2020-09-16T12:24

единый день голосования — 2020

элла памфилова

владимир бессонов

лдпр

кпрф

единая россия

ростовский областной суд

василий голубев

ростовская область

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rostovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Ростовский областной суд</a> зарегистрировал исковое заявление, в котором экс-кандидат в губернаторы Ростовской области Евгений Бессонов просит признать выборы главы региона недействительными, сообщил РИА Новости представитель суда.В минувшее воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> прошли выборы губернатора. На этот пост претендовали пять человек. Победил действующий глава региона <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a> (выдвинут партией "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), набрав 65,6% голосов. Второе место занял <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Bessonov/" target="_blank" data-auto="true">Бессонов</a> (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>), набравший 17,5%."В суд поступило административное исковое заявление об отмене результатов выборов губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года. Истец – Евгений Бессонов, ответчик – избирательная комиссия Ростовской области", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что заявление пока оставлено без движения.По данным партии КПРФ в Ростовской области, в заявлении указывается, что во время досрочного голосования 11 и 12 сентября на некоторых участках были допущены нарушения, которые не позволяют достоверно определить волю избирателей. В частности, по их данным, не были прошиты списки избирателей, осуществлялись вбросы избирательных бюллетеней, на большом количестве сейф-пакетов на утро 13 сентября отсутствовали подписи членов комиссий и наблюдателей.Ранее, в день выборов, в информцентре ЦИК во время сеанса видеосвязи с регионами было озвучено, что в Ростовской области представители КПРФ и <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> просили признать недействительными некоторые результаты досрочного голосования, и руководители партий поддерживают эту позицию. Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> в свою очередь заявила, что ей непонятна позиция партий, яро критикующих трехдневное голосование на выборах.По решению ЦИК досрочное голосование проводилось в течение двух дней, предшествующих единому дню голосования 13 сентября.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577199686.html

https://ria.ru/20200913/kriminal-1577176682.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, владимир бессонов, лдпр, кпрф, единая россия, ростовский областной суд, василий голубев, ростовская область, происшествия