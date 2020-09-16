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https://ria.ru/20200916/vozrast-1577333686.html
Врач назвала самого возрастного испытателя российской вакцины от COVID-19
Самому возрастному участнику исследования прививки от коронавируса в Москве 73 года, сообщила РИА Новости руководитель Центра телемедицины департамента... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:50
2020-09-16T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Самому возрастному участнику исследования прививки от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 73 года, сообщила РИА Новости руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова."Участие в исследовании принимают совершенно разные москвичи. Как по роду деятельности, так и по возрасту. Иногда даже приходят вакцинироваться целыми семьями. Так самому молодому участнику 18 лет, а самому пожилому – 73 года", - рассказала Соколова.При этом она отметила, что по правилам проведения пострегистрационного исследования в нем не могут принимать участие беременные.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308241.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Врач назвала самого возрастного испытателя российской вакцины от COVID-19

16:50 16.09.2020
979
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Самому возрастному участнику исследования прививки от коронавируса в Москве 73 года, сообщила РИА Новости руководитель Центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мария Соколова.
"Участие в исследовании принимают совершенно разные москвичи. Как по роду деятельности, так и по возрасту. Иногда даже приходят вакцинироваться целыми семьями. Так самому молодому участнику 18 лет, а самому пожилому – 73 года", - рассказала Соколова.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
При этом она отметила, что по правилам проведения пострегистрационного исследования в нем не могут принимать участие беременные.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:51Распространение нового коронавируса
Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19
2610002
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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