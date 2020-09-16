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https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577340804.html
РФПИ обсуждает производство вакцины "Спутник V" в Южной Корее
Российский фонд прямых инвестиций обсуждает возможность производства вакцины "Спутник V" с Южной Кореей, переговоры находятся на финальном этапе, заявил глава... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:23
2020-09-16T18:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
анастасия ракова
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций обсуждает возможность производства вакцины "Спутник V" с <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореей</a>, переговоры находятся на финальном этапе, заявил глава фонда <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."На финальном этапе находится переговоры и с Кореей, мы достигли ряда соглашений с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и сейчас развернулась целая гонка за эти мощности (по производству – ред.) за рубежом, их пытаются занять в основном американские, британские компании", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>."Мы очень довольны тем, что мы также договорились о производстве вакцины российской за рубежом, и она будет направлена именно на зарубежные рынки за счет зарубежных производственных площадок", - добавил он.Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> ранее заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Центральной Америки по поставкам и локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, в среду РФПИ договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании Dr. Reddy's из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a> сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РФПИ обсуждает производство вакцины "Спутник V" в Южной Корее

18:23 16.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций обсуждает возможность производства вакцины "Спутник V" с Южной Кореей, переговоры находятся на финальном этапе, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"На финальном этапе находится переговоры и с Кореей, мы достигли ряда соглашений с Китаем и сейчас развернулась целая гонка за эти мощности (по производству – ред.) за рубежом, их пытаются занять в основном американские, британские компании", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".
Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:51Распространение нового коронавируса
Индия закупит сто миллионов доз российской вакцины от COVID-19
"Мы очень довольны тем, что мы также договорились о производстве вакцины российской за рубежом, и она будет направлена именно на зарубежные рынки за счет зарубежных производственных площадок", - добавил он.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Центральной Америки по поставкам и локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, в среду РФПИ договорился поставить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" фармацевтической компании Dr. Reddy's из Индии.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2700106
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийАнастасия РаковаСергей РябковМоскваЮжная КореяВ мире
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