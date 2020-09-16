https://ria.ru/20200916/torgpredstva-1577331062.html

В Совфеде оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве

От возможного закрытия торгпредств на Украине и в Литве Россия ничего не потеряет ни в экономическом, ни в другом плане, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:32

2020-09-16T16:32

2020-09-16T16:32

владимир джабаров

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

литва

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> От возможного закрытия торгпредств на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> Россия ничего не потеряет ни в экономическом, ни в другом плане, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Абсолютно правильное решение. Россия ничего не потеряет от закрытия этих торгпредств ни в экономическом, ни в другом плане", - заявил Джабаров.По его словам, российское торгпредство на Украине, по сути, давно не работает, а для торговых отношений с Литвой оно тоже не представляется необходимым, "тем более, что Литва активно участвует в антироссийских санкциях".Также Джабаров считает, что и торговля с Украиной находится на "минимальном" уровне. Что касается Литвы, то, полагает сенатор, нынешний уровень торговых отношений России с этой страной позволяет Москве обойтись без торгпредства там."Так что нашему государству такое решение никак не навредит. И вина за то, что его пришлось принимать, не на нас лежит", - добавил он.

https://ria.ru/20200723/1574814401.html

АНДРЕЙ КОННИН Отличная идея! Но эти двое только для начала. Главное - не останавливаться. Там на очереди ещё много претендентов. 76

Tut_en Деревня из Китая заменит две Литвы. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир джабаров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), литва, украина, в мире