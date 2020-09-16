https://ria.ru/20200916/torgpredstva-1577331062.html
В Совфеде оценили предложение закрыть торгпредства на Украине и в Литве
От возможного закрытия торгпредств на Украине и в Литве Россия ничего не потеряет ни в экономическом, ни в другом плане, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:32
2020-09-16T16:32
2020-09-16T16:32
владимир джабаров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
литва
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> От возможного закрытия торгпредств на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> и в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> Россия ничего не потеряет ни в экономическом, ни в другом плане, заявил РИА Новости первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Абсолютно правильное решение. Россия ничего не потеряет от закрытия этих торгпредств ни в экономическом, ни в другом плане", - заявил Джабаров.По его словам, российское торгпредство на Украине, по сути, давно не работает, а для торговых отношений с Литвой оно тоже не представляется необходимым, "тем более, что Литва активно участвует в антироссийских санкциях".Также Джабаров считает, что и торговля с Украиной находится на "минимальном" уровне. Что касается Литвы, то, полагает сенатор, нынешний уровень торговых отношений России с этой страной позволяет Москве обойтись без торгпредства там."Так что нашему государству такое решение никак не навредит. И вина за то, что его пришлось принимать, не на нас лежит", - добавил он.
https://ria.ru/20200723/1574814401.html
АНДРЕЙ КОННИН
Отличная идея! Но эти двое только для начала. Главное - не останавливаться. Там на очереди ещё много претендентов.
76
Tut_en
Деревня из Китая заменит две Литвы.
17
3
литва
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир джабаров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), литва, украина, в мире
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
От возможного закрытия торгпредств на Украине
и в Литве
Россия ничего не потеряет ни в экономическом, ни в другом плане, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации
по международным делам Владимир Джабаров
.
Минпромторг
предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
"Абсолютно правильное решение. Россия ничего не потеряет от закрытия этих торгпредств ни в экономическом, ни в другом плане", - заявил Джабаров.
По его словам, российское торгпредство на Украине, по сути, давно не работает, а для торговых отношений с Литвой оно тоже не представляется необходимым, "тем более, что Литва активно участвует в антироссийских санкциях".
Также Джабаров считает, что и торговля с Украиной находится на "минимальном" уровне. Что касается Литвы, то, полагает сенатор, нынешний уровень торговых отношений России с этой страной позволяет Москве обойтись без торгпредства там.
"Так что нашему государству такое решение никак не навредит. И вина за то, что его пришлось принимать, не на нас лежит", - добавил он.