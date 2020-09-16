https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html

Запредельное здоровье. Назван главный признак рекордного долголетия

Ученые из Японии проанализировали здоровье полутора тысяч долгожителей и выявили биомаркеры, связанные с предельным возрастом. Перешагнувшие порог в 110 лет не... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T08:00

2020-09-16T08:00

2020-09-16T10:34

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина.</strong> Ученые из <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> проанализировали здоровье полутора тысяч долгожителей и выявили биомаркеры, связанные с предельным возрастом. Перешагнувшие порог в 110 лет не болеют раком, инфекциями, у них редко бывают диабет второго типа, воспалительные процессы. Единственное слабое место — сердце.Волна долгожительстваВ начале этого года (по состоянию на 9 января) в мире насчитали 31 человека старше 112 лет. Таких называют суперстолетними. <a href="https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/rej.2020.29002.rdy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Список</a> опубликовали Роберт Янг из Геронтологической исследовательской группы в Санди Спринг (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) и Вацлав Кротек из Книги рекордов Гиннеса. Там же перечислили 33 человека старше 110 лет, скончавшихся в 2019-м. Это только те, чей возраст подтвердили документально. Всего же таких людей может быть 700-1000.По данным итальянских ученых, <a href="https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article-abstract/75/3/591/4953704" target="_blank" rel="nofollow noopener">изучивших</a> список из 4626 проверенных долгожителей, родившихся между 1896 и 1910 годом, число столетних и полусуперстолетних (то есть в возрасте 105-110 лет) неуклонно растет. Продолжительность жизни увеличивается, особенно среди женщин: среди 31 суперстолетнего — мужчина только один.Люди живут дольше благодаря хорошим условиям, гигиене, качественной медицине. Особенно сказался прогресс в лечении сердечно-сосудистых заболеваний в 1970-х. Реже умирают от бронхитов, гриппа и, как следствие, пневмоний.Авторы работы отмечают, что после 112 лет большинство долгожителей все же уходят в мир иной. Этот порог перешагивает один из тысячи столетних. Некоторые исследователи говорят, что для человека 115 лет — предел. Но голландские ученые <a href="https://www.nature.com/articles/nature22792" target="_blank" rel="nofollow noopener">пишут</a> о появлении в Японии женщин 118-летнего возраста к 2070 году, а может быть, и 125-летних. Леонид и Наталья Гавриловы из статистического центра NORC Университета <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a> и Вячеслав Крутко из ФИЦ "Информатика и управление" вообще <a href="https://www.karger.com/Article/Abstract/477965" target="_blank" rel="nofollow noopener">отрицают</a> естественный лимит. По их мнению, предельный возраст определяется усилиями, которые прикладывает человек, чтобы жить долго.Что у них в кровиУченые честно признают: как люди достигают 110-летнего возраста, непонятно. Этой проблемой занялись сравнительно недавно, и данных еще очень мало. Например, в июне 2019-го на <a href="http://ria.ru/location_Sicily/" target="_blank" data-auto="true">Сицилии</a> скончалась 113-летняя Диега Каммаллери. Ее сестра Филиппа, 106 лет, осталась одна. Наблюдавшие за ними специалисты <a href="https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/rej.2019.2299" target="_blank" rel="nofollow noopener">пишут</a>: их долголетие — загадка. Трое из их семьи скончались от рака — мать и два брата. Отец и еще две сестры также достигли очень преклонных лет.По одной из гипотез, причина в некоторых генах, управляющих другими генами. Один и тот же участок ДНК способен как увеличивать риск рака, так и способствовать долголетию. А возможно, все дело в унаследованных от отца аллелях (генах с некоторыми мутациями), защищающих от возрастных болезней.Диета сестер не отличалась особой правильностью. В юности они были очень бедны, поэтому питались скудно. С 1960-х в стране изобилие морских продуктов, мяса, сахара, жиров. Каммаллери никогда не переедали, в основном употребляли в пищу овощи.В крови у сестер много гормона щитовидной железы — тиреотропина, что говорит о предгипотериозе. Возможно, это причина повышенного холестерина, избытка воды и низкого альбумина. Заметили, что диагноз "гипотериоз" чаще ставят людям в возрасте — не исключено, что так, замедляя метаболизм, организм борется со старением.Столетнее сердцеПоскольку человечество стареет, растет смертность от возрастных болезней, включая диабет второго типа, Альцгеймера, рак. Лидируют сердечно-сосудистые заболевания. Единственные, кто выпадает из тренда, — долгожители. У них риск кончины от сердца низкий: им редко диагностируют диабет, чувствительность к инсулину у них сохраняется, в среднем нормальный уровень липопротеинов. Хотя электрокардиография у них нередко показывает сбои в работе сердца. Возможно, именно этот орган — слабое звено в организме человека, если нет других отягчающих заболеваний. Раз так, то путь к суперстолетнему возрасту — профилактика сердечно-сосудистых болезней.По долгожителям впереди всех Япония. Среди рожденных в 1900 году 122 мужчины и 617 женщин достигли 100-летия. В стране 12 суперстолетних из списка подтвержденных Книгой рекордов Гиннеса.Недавно японские ученые <a href="https://www.nature.com/articles/s41467-020-17636-0?fbclid=IwAR2w6FeyMst50qtDsBGLB-gJ9PntLE7AuBL_VTyThoiRpmGY8_58NToJHaE" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> многолетнее исследование о связанных с сердцем биомаркерах у 1427 человек предельного возраста из трех когортных проектов: Токийского изучения столетних (TCS), Японского — полусуперстолетних (JSS) и опроса самых старых жителей <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> (TOOTH). Из них — 36 суперстолетних. В процессе наблюдения тысяча участников скончалась.Ученые выбрали девять молекул, в том числе четыре кардиопротекторов и три — сигналы воспаления: интерлекин-6, фактор некроза опухоли, ангиопоэтин-подобный белок 2 (нарушен при ожирении и диабете второго типа). Еще два — цистатин C и холинэстераза — характеризуют состояние почек и печени.Только один биомаркер четко коррелировал со смертностью — NT-proBNP, предшественник мозгового натрийуретического пептида. Он вырабатывается в левом желудочке, особенно активно при сердечном приступе.Среди остальных биомаркеров еще лишь холинэстераза и низкий альбумин в плазме крови (этот показатель включили в работу, поскольку он характерен сразу для многих патологий) четко следовали за смертностью.В категории 105+ главный фактор риска — нарушения работы сердца. С возрастом NT-proBNP в любом случае повышается. У 43 процентов суперстолетних он достигал 1,8 тысячи пикограмм на миллилитр. У 75-летних в этом случае диагностируют сердечную недостаточность. Тем не менее больше половины рекордно старых участников этого исследования не принимали сердечных лекарств.

https://ria.ru/20200729/1575070306.html

https://ria.ru/20200727/1574890045.html

https://ria.ru/20200212/1564598104.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, москва, япония