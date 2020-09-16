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Путин поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии
Президент России Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии, отметив, что взаимодействие стран способствовало бы усилению РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:07
2020-09-16T09:19
россия
япония
есихидэ суга
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank">Ёсихидэ Сугу</a> с избранием на пост премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, отметив, что взаимодействие стран способствовало бы усилению стабильности, безопасности в регионе и мире, сообщает пресс-служба Кремля.В среду премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>."За последнее время – в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ – удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в поздравлении президента РФ.Добавляется, что российский лидер выразил уверенность, что высокий авторитет и политический опыт Суги помогут ему в работе во главе правительства Японии.
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россия
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россия, япония, есихидэ суга, владимир путин

Путин поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

09:07 16.09.2020 (обновлено: 09:19 16.09.2020)
332
© REUTERS / Nicolas DaticheЕсихидэ Суга
Есихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Nicolas Datiche
Есихидэ Суга . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии, отметив, что взаимодействие стран способствовало бы усилению стабильности, безопасности в регионе и мире, сообщает пресс-служба Кремля.
В среду премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
"За последнее время – в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ – удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в поздравлении президента РФ.
Добавляется, что российский лидер выразил уверенность, что высокий авторитет и политический опыт Суги помогут ему в работе во главе правительства Японии.
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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