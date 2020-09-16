https://ria.ru/20200916/suga-1577298433.html

Путин поздравил Есихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии

Президент России Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии, отметив, что взаимодействие стран способствовало бы усилению РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:07

2020-09-16T09:07

2020-09-16T09:19

россия

япония

есихидэ суга

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил <a href="https://ria.ru/person_esikhide-suga/" target="_blank">Ёсихидэ Сугу</a> с избранием на пост премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, отметив, что взаимодействие стран способствовало бы усилению стабильности, безопасности в регионе и мире, сообщает пресс-служба Кремля.В среду премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>."За последнее время – в том числе благодаря усилиям Вашего предшественника Синдзо Абэ – удалось немало сделать для развития диалога между нашими странами. Хотел бы подтвердить готовность к конструктивному взаимодействию по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в поздравлении президента РФ.Добавляется, что российский лидер выразил уверенность, что высокий авторитет и политический опыт Суги помогут ему в работе во главе правительства Японии.

https://ria.ru/20200914/kurily-1577206984.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, япония, есихидэ суга, владимир путин